Волшебный перевёртыш. Зачем взрослые играют в куклы

Гости чемпионата мира покупали в Казани не только футбольные сувениры. Настоящим открытием для них стали традиционные русские и татарские куклы.

Как сделать их своими руками, корреспондент «АиФ-Казань» узнал у казанского мастера по традиционным народным игрушкам и традиционным куклам Веры Белоноговой.

Веселушки и травницы

«Куклы — очень старинное искусство, — говорит Вера Васильевна. — Во все времена все дети хотели в них играть. Они сопровождали человека с самого рождения до смерти. Первые куклы мамы делали для младенцев, эти игрушки подвешивали в люльке. Потом дети сами участвовали в их изготовлении. Кукол часто дарили на свадьбу с пожеланиями рождения ребёнка. Какие-то из них считались оберегами. Люди верили, что если куклы есть в доме, болезни вселяются в игрушки, а человека они обходят стороной. На то, чтобы сделать народную тряпичную куклу, может уйти от 15 минут до полутора часов. Это зависит от того, какая кукла по сложности».

Считается, что в татарских семьях кукол не было, потому что в исламе запрещены изображения людей, а кукла — подобие человека. Вера Белоногова называет это мнение не более чем мифом. Она опирается на исследования московского искусствоведа Галины Дайн, объездившей всю Россию, в том числе и татарские, башкирские селенья. Искусствовед выяснила, что, даже если взрослые запрещали делать кукол, дети всё равно их делали — из палочек, щепочек. Тяга человека к игре, к игрушке была у людей разных национальностей во все времена.

Вера Белоногова начала делать куклы потому, что, создавая их, может использовать все виды рукоделия: шитьё, вязание, вышивание бисером. Лепит своими руками даже глиняные кувшины, которые держат в руках её тряпичные красавицы.

У славян была не только кукла Коляда и кукла Масленица, которых мастерили для Рождественских колядок и на проводы зимы. Дети обожали веселушек и хороводниц. Этих кукол, посаженных на длинные палочки, можно было крутить в ладошках, развивая пальчики. На зиму делали куклы с мешочками ароматной травы: мяты, лаванды, тысячелистника — внутри или в руках. Их называли кубышками-травницами.

Кызы превращается в эни «В татарских деревнях куклы делали на щепках, — говорит Вера Белоногова. — Щепочка обматывалась ниткой или тканью. В качестве столбика для основы куклы в старину могли взять и обычную деревянную палочку или скрутить полоску бересты. Народные тряпичные делались без ножниц и иголок. Их не шили — просто привязывали лоскуточки друг к другу. Щепочка, обмотанная цветными нитками, и щепочка, наряженная в платье, символизировали мужа и жену, считались семейным оберегом.

У славян любимым развлечением девочек и взрослых женщин были куколки-перевёртыши, в которой сочетаются два возраста. Вера Белоногова делает кукол-перевёртышей в татарской национальной одежде. Стоит перевернуть дочку с двумя толстыми косами (кызы), как она превращается в степенную маму (эни). Кукле-матери обязательно делали грудь из кусочка ветоши — она кормит, воспитывает своих деток.

Очень часто в семьях внучки больше дружат не с мамами, а с бабушками, у них особенно тёплые отношения. Поэтому появился и другой вариант куклы, когда мама (эни) в один миг превращается в бабушку (эби). Такая игрушка стоит примерно от 1 тыс. рублей. «Эта кукла представляет собой чудо преображения: юная девушка превращается в пожилую женщину или наоборот, старая женщина вновь становится молодой, — говорит мастер. — В душе мы все остаёмся молодыми, кукла помогает продлить это ощущение, позволяет дольше не стареть. С такой куклой можно проигрывать роль мамы, бабушки, дочки».

Кому косы, а кому платки?

Тряпичная кукла начинается со скрутки — скрученной ткани, бересты или бумаги. Есть даже такое выражение «крутить куклу». Скрутку с помощью нитки оборачивают и закрепляют узлом. В качестве наполнителя можно использовать вату или намотать кусочки ткани, чтобы получился шарик для головы. У традиционных кукол нет лиц. В народной традиции было много суеверий. Люди боялись, что, если сделать кукле лицо, в неё может вселиться злой дух и навредить человеку, для которого сделана эта кукла.

Вера Белоногова тщательно подбирает ткани не только для кукольных костюмов, но и для их лиц. Потемнее для лица бабушки, а для внучки посветлее. Если в костюме бабушки преобладают светлые, более сдержанные тона, то в костюме мамы больше ярких, радостных красок. Беспроигрышный вариант для Татарстана — ткани всех оттенков зелёного — цвета, символизирующего жизнь у тюркских народов. В старину кукол делали из старой поношенной одежды. Считалось, что кукла, сделанная из одежды отца, оберегает мальчика. А девочке лучше играть с куклой, сделанной из одежды матери.

В народной традиции замужние женщины всегда надевали головной убор. Он обязателен и для тряпичных кукол. В славянской традиции молодые девушки ходили либо с одной косой, либо распускали волосы. Перед свадьбой расплетали одну косу, расчёсывали, заплетали две косы и прятали под платок. Это означало, что с этого момента женщина заботится не только о себе, но и о муже. В татарской же традиции две косы у девушки вполне допустимы. Никаких хиджабов татарочки не носили. Надевали тюбетейки или калфаки, но причёски не были полностью закрыты.

У каждой свой характер

«Конечно же, у каждой куклы есть свой характер, — рассуждает Вера Белоногова. — Думаю, то, какой она получится, во многом зависит от самого мастера». Вера Васильевна вспоминает, как девочка, увлекающаяся танцами, выбрала для своей куклы изогнутую палочку. И её кукла будто бы тоже начала танцевать. Другая мастерица сшила куклы сарафан, а он вдруг оказался ей велик. «Что-то кукла то худеет, то толстеет! Ну это точно про меня!» — смеётся женщина. А её подруге долго не удавалась кукольная рука: выходила то короче, то длиннее. Оказалось, что у женщины в тот момент действительно болела рука. «В кукле в той или иной степени отражается человек, — считает Вера Белоногова. — Многие воспринимают изготовление кукол как медитацию. Можно гармонизировать свой внутренний мир. Выравнивая куклу, вы выравниваете себя. Например, забыть о проблемах, потому что куклы несут позитивный настрой. У учёных есть объяснение этого „волшебства“: при изготовлении куклы работают все мышцы рук, эта моторика позволяет активизоваться всем зонам мозга».