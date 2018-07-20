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Эксперт: Без профилактики среди секс-меньшинств ВИЧ-эпидемию не остановить
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Эксперт: Без профилактики среди секс-меньшинств ВИЧ-эпидемию не остановить 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Председатель Регионального благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом заявил НСН, что профилактика в стране ведётся только на уровне общего населения.
Эпидемию ВИЧ-инфекции в России не остановить, если не будет вестись профилактика среди групп особого риска: сексуальных меньшинств, работников секс-индустрии, наркозависимых. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции НСН председатель Регионального благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом Игорь Пчелин.
«Мы работаем и с уязвимыми группами — это секс-работники, и мужчины, практикующие секс с мужчинами, и наркопотребители. В Москве, конечно, ситуация нетипичная, но могу сказать, что по данным центра СПИД, из обратившихся по 103-му коду, то есть мужчин, практикующих секс с мужчинами, более 53% получили диагноз ВИЧ-инфекция. Эпидемия катастрофическая. И в то же время мы наблюдаем полное отсутствие программ профилактики на эту группу и на другие уязвимые группы. Она ведётся в основном на общее население. Но если не работать с локализованными группами, которые будут постоянно поставлять ВИЧ-инфекцию вовне, в гетеросексуальную среду, эпидемию не остановить», — заявил Пчелин.
Напомним, что в рейтинг регионов с самой высокой распространённостью ВИЧ в 2017 году вошли Свердловская, Иркутская и Кемеровская области. Ранее руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в эфире НСН объяснил, почему не меньше других нуждается во внимании к этой проблеме Москва.
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