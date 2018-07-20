Знаменитая дочь легендарных родителей: 5 фильмов с Шарлоттой Генсбур

Быть ребенком знаменитых родителей непросто. С одной стороны, перед такими детьми с самого рождения открыты все пути, с другой — их неизбежно сравнивают с родителями. Успех и слава заслужены трудом и талантом или они — лишь результат «нужных» знакомств? В случае с Шарлоттой Генсбур нет никаких сомнений, что первое. В этом убедится любой, кто видел ее хотя бы в одном фильме. Тонкое обаяние, проникновенное исполнение, глубокое вживание в роль — смотрите фильмы с Шарлоттой Генсбур в онлайн-кинотеатре Okko.

Джейн Эйр / Шарлотта Генсбур

Экранизация Франко Дзефирелли , также снявшего «Гамлета» с Мэлом Гибсоном и знаменитый фильм «Ромео и Джульетта» 1968 года. «Джейн Эйр» Дзефирелли, как и большинство других экранизаций, не следует точно канве романа, но великолепно передает его дух, равно как и образы главных героев — язвительного, сумрачного, но глубоко чувствующего мистера Рочестера и скромной, но пылкой и отважной Джейн.

«Дерево»

Дерево / Шарлотта Генсбур

Дон, Питер и четверо их детей в радости и гармонии живут в австралийской глуши, но смерть Питера рушит их хрупкое счастье. Каждый из оставшихся пятерых по-своему справляется с горем. Дон (Генсбур) должна стать детям опорой и утешением, но ей самой приходится непросто. Тем временем любимое семейное дерево, огромная смоковница, разрастается все сильнее и грозит разрушить дом изнутри.

«Самба»

Самба / Шарлотта Генсбур

Теплая, светлая и душевная мелодрама о встрече и взаимоотношениях Самбы, нелегального иммигранта из Западной Африки, и Элис, сотрудницы иммиграционной службы. Коллега дает Элис совет: не привязывайся к тому, кому помогаешь — его могут депортировать в любой момент. Однако любой расчет бессилен против искренних и глубоких чувств. В роли Элис — Шарлотта Генсбур, Самбы — Омар Си (Дрисс из «1+1»).

«Пойми меня, если сможешь»

Пойми меня, если сможешь / Шарлотта Генсбур

У юной Арии, кажется, есть все: звездные родители, модная одежда, сестры и друзья. Но в школе ее не любят, сестры не уделяют Арии внимания, родители развелись. Чувствуя себя бесконечно одинокой, девочка в компании черного кота отправляется странствовать по улицам. Может, так ей удастся спастись от одиночества и обрести близких людей? Шарлотта Генсбур — в роли матери девочки.

«Призраки Исмаэля»

Призраки Исмаэля / Шарлотта Генсбур

Давным-давно Карлотта (Марион Котийяр), жена Исмаэля, исчезла. Он встречает другую женщину, Сильвию (Шарлотта Генсбур). Они сближаются, и вдруг появляется Карлотта, убежденная, что муж по-прежнему любит ее, и твердо намеренная вернуть супруга. Исмаэль разрывается между двумя женщинами, Сильвия же осознает, насколько хрупко было ее счастье, и отчаянно пытается сохранить его.

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