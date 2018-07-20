Максим Виторган: Мы с Ксенией видимся не так часто, чтобы обсуждать диеты!

В шоубизнесовой тусовке уже давно ходят слухи о второй беременности Ксении Собчак . Однако сама Ксюша и ее мама Людмила Нарусова опровергли эту сплетню. Муж политика и телеведущей Максим Виторган молчит на эту тему как партизан, но зато недавно он выложил семейное видео с их годовалым сыном Платоном, где учит его плавать. А нашим корреспондентам артист рассказал о том, как обстоят дела со спортом у него самого.

— У меня было очень спортивное детство, я много чем занимался, — рассказывает 45-летний артист. — От тенниса, бокса, баскетбола до беговых лыж и плавания. Но я никогда не катался на коньках, вот это мне не нравилось. В принципе сейчас я люблю заниматься спортом, потому что благодаря ему я хорошо себя чувствую, нахожусь в тонусе. Пару лет назад я нашел тренера, с которым занимаюсь и сейчас.

Также Максим рассказал нам, с помощью каких именно видов нагрузок он держит себя в форме.

— Я не качаюсь, — продолжает Виторган. — Практически не занимаюсь с железом, работаю исключительно со своим весом и выполняю различные функциональные и аэробные нагрузки. А вообще для того, чтобы не иметь проблем с лишним весом, одного спорта, конечно, мало. Главное — это питание. Вот это мне дается тяжело, особенно когда сбиваешься с ритма из-за плотного рабочего графика, съемок.

Многие семейные пары занимаются спортом и сидят на диетах вместе, чтобы помогать друг другу справиться с различными искушениями. Но, как заверил нас Максим, это далеко не про них с Ксенией.

— Да нам бессмысленно это делать, — делится артист. — Мы с Ксенией видимся не так часто и мало времени проводим вместе. Когда встречаемся, нам, честно говоря, не до того, чтобы мы еще обсуждали то, чем мы питаемся.

Кстати, несмотря на плотный рабочий график, Виторган успевает следить за успехами своих детей от первого брака с актрисой Викторией Верберг — 21-летней Полины и 17-летнего Даниила.

— Дочь недавно закончила свой первый сезон в театре, выпустила там несколько премьер, — говорит счастливый отец. — А сын сейчас готовится к поступлению на операторский факультет.