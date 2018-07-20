«Наполи» не собирается подписывать Бензема и Ди Марию

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поговорил о возможных трансферах клуба.

"Ди Мария и Бензема? Большая ложь. Я знаю, что редактор газеты, писавшей об этом, очень опытен, и желаю ему всего хорошего, но зачем нам подписывать этих двух стариков? При всем моем уважении. Мне не нужно стараться угодить фанатам, болельщики играют в футбол в баре, и я уважаю их. Но позвольте нам спокойно работать.

Кавани? Он зарабатывает 20 миллионов евро за 2 месяца. Он замечательный футболист, но я не думаю, что Эдинсон согласится вдвое урезать свою зарплату. Фалькао? Ложь! Он перестал забивать, так что это лживые новости" — приводит слова президента Football Italia.