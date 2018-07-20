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Опасная и глубокая яма на тротуаре Новочеркасска угрожает жизням жителей
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Опасная и глубокая яма на тротуаре Новочеркасска угрожает жизням жителей 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Асфальт на улице Гвардейской в микрорайоне Соцгород провалился спустя несколько месяцев после ремонта. Об этом сообщает портал DonDay. Огромная яма больше похожа на тоннель и уже затронула не только дорогу, но и пешеходную зону. Жители Новочеркасска возмущены, рядом расположился новый физкультурно-оздоровительный комплекс, его посещают дети, инвалиды, кто будет отвечать за провалившийся буквально под ногами тротуар?
Горожане уверены, причина в нарушении технологии прокладки труб. Во время строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса именно здесь прокладывали коммуникации и после этого буквально через несколько месяцев начал образовываться провал.
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