Опасная и глубокая яма на тротуаре Новочеркасска угрожает жизням жителей

Асфальт на улице Гвардейской в микрорайоне Соцгород провалился спустя несколько месяцев после ремонта. Об этом сообщает портал DonDay. Огромная яма больше похожа на тоннель и уже затронула не только дорогу, но и пешеходную зону. Жители Новочеркасска возмущены, рядом расположился новый физкультурно-оздоровительный комплекс, его посещают дети, инвалиды, кто будет отвечать за провалившийся буквально под ногами тротуар?

Горожане уверены, причина в нарушении технологии прокладки труб. Во время строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса именно здесь прокладывали коммуникации и после этого буквально через несколько месяцев начал образовываться провал.