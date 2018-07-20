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Курска студентка победила в конкурсе «FASHION-иллюстрации»
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Курска студентка победила в конкурсе «FASHION-иллюстрации» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Конкурс проходил на международном фестивале дизайна одежды и ремесел «Губернский стиль». Ксения Сидорова рассказала, что мечтала стать дизайнером с самого детства, в направлении фэшн-иллюстрация начала работать еще с 11 лет. Сейчас она учится на первом курсе худграфа по специальности дизайн костюма в Курском государственном университете.
— От преподавателей я узнала о конкурсе «Губернский стиль» и решила попробовать поучаствовать, узнать, насколько далеко я продвинулась в моем любимом деле. Под руководством моего наставника Юлии Бартеневой я создала две серии иллюстраций «Cherry бум» и «Парящая симфония», — рассказала Ксения.
Главной «изюминкой» своих работ молодой дизайнер считает то, что она придумывает каждому нарисованному персонажу какую-то историю, задает динамику и оставляет частичку себя. Высокую оценку жюри получил ее триптих «Парящая симфония», выполненный в технике акварель, тушь и с помощью графического редактора PaintTool SAI.
— Эта симфония образов. Она сочетает в себе радость, поиск совершенства, красоту и роскошь звучащего цвета. Образы персонажей навеяны впечатлениями от последних коллекций Gucci, Chanel, Dolce&Gabbana. Я создала ее спонтанно. Возможно, на меня повлияли окружающая обстановка, люди, обстоятельства. В один миг я сразу представила свою работу и, не откладывая, воплотила на листе бумаги, — вспоминает Ксения.
Художница рассказала, что сейчас она пробует работать в разных стилях и не зацикливается на чем-то конкретном, ведь на формирование узнаваемого творческого штриха уходят годы. Ее вдохновляют работы Рене Грюо и современного русского иллюстратора Алены Лавдовской. Студентка надеется, что в будущем, как и ее кумирам, ей посчастливится сотрудничать со всемирно известными модными журналами.
А сейчас Ксения готовится к персональной выставке, которая организуется при поддержке союза художников России.
По материалам РИА «Курск сегодня».
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