СМИ: врач из Смоленска болтала по телефону и забыла о пациентке с острой болью

Пациенты смоленской больницы обвиняют в халатности одного из врачей. По их словам, медик разговаривала по телефону, в то время как в коридоре ее ждала девушка с острой болью в животе, сообщил сайт «РЕН ТВ».

В какой-то момент друг пациентки, которую экстренно привезли с работы, открыл дверь в кабинет врача. Увидев, что женщина в белом халате занята не своими прямыми обязанностями, он решил поставить ее на место.

Своей вины сотрудница не признает. По ее словам, она не могла принять девушку, так как отвечала на важный звонок.

Башкирский анестезиолог выложил в Сеть селфи из операционной. Теперь ему грозит увольнение. Врачи решили поддержать коллегу и тоже начали постить похожие фотографии.