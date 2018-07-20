10 вещей, которые не стоит хранить в ванной (если они вам еще нужны)

Текстиль Полотенца и банные халаты никогда не будут оставаться сухими, если хранить их в ванной комнате. А это а) делает их идеальной средой для размножения бактерий и б) способствует появлению неприятного, тухлого запаха. Выделите одно-два полотенца для ежедневного пользования (меняйте их как можно чаще), а остальной текстиль храните в комоде или шкафу. Украшения Влага и высокая температура — главные враги бижутерии и драгоценностей. Первым делом страдает серебро и украшения из недрагоценных сплавов — они тускнеют, темнеют или ржавеют. Храните шкатулки и органайзеры с драгоценностями в сухом месте. Заведите привычку снимать украшения перед принятием водных процедур в спальне, а не в ванной. Газеты и журналы Любите расслабиться в ванной с любимой книгой? Мы вас хорошо понимаем, но никогда не оставляйте ее в комнате надолго. Бумага способна впитывать влагу из воздуха, разбухая и теряя форму. Стоит ли вкладывать деньги в книги, чтобы потом изуродовать их до неузнаваемости?

Солнцезащитная косметика Кремы и спреи с высоким SPF-фактором нельзя хранить при высокой температуре воздуха. Под воздействием горячего пара формула средств меняется, делая их менее эффективными. К тому же, в креме могут завестись дрожжи и грибки. Электроника За исключением техники, специально разработанной для использования во влажных и жарких помещениях, например, радио для душа, большинство устройств (а особенно планшеты и телефоны) не переносят воздействия горячего пара. Никогда не пользуйтесь гаджетами во время принятия ванны — это большой риск как для техники, так и для вашего здоровья (а в некоторых известных случаях и жизни). Зарядка для телефона Вот уж чему совсем не место в ванной! Даже находясь в закрытом шкафчике, кабель подвергается воздействию влаги. Размокшие контакты при подключении к электросети могут вызвать короткое замыкание. Ситуация крайне опасная!

Противозачаточные таблетки Как и многие лекарственные препараты, таблетки для контроля рождаемости плохо переносят хранение во влажной и жаркой среде. Даже находясь в герметичной упаковке, они быстро приходят в негодность. Не удивляйтесь потом двум полоскам на тесте!Парфюм Любимые духи могут кардинально поменять аромат, если долго хранить их в ванной комнате. Парфюмерные композиции не переносят резких перепадов температур — флаконы лучше хранить в спальне, где температура всегда примерно одинаковая. Изделия из металла Пар — это та же вода, еще и горячая. Какой бы качественной ни была сталь, из которой сделаны ножницы и запасные лезвия для бритвы, рано или поздно при длительном хранении в ванной они начнут ржаветь — даже если вы ими еще не пользовались. Зубные щетки Вы не поверите (мы тоже поверили с большим трудом), но зубные щетки нельзя хранить в ванной комнате, совмещенной с туалетом. По данным исследования, проведенного учеными из Коннектикута, вместе с паром в 60% случаев на волокна попадают частицы фекалий. Во влажной среде бактерии, содержащиеся в них, начинают активно размножаться, и в итоге щетка становится рассадником кишечных инфекций. Чтобы избежать загрязнения, храните зубные щетки в плотно закрывающемся пенале или используйте специальные колпачки.