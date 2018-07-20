Лиам Галлахер предложил брату Ноэлу возродить Oasis

Певец Лиам Галлахер хочет возродить с братом Ноэлом группу Oasis, распавшуюся в 2009 году после ухода последнего.

У себя в твиттере Лиам призвал Ноэла прекратить вражду и снова собраться вместе. «Земля вызывает Ноэла, послушай, парень, я слышал, что ты устраиваешь безалкогольные концерты, странная причуда! Но я прощаю тебя, давай снова соберем большую О и прекратим глупить. С меня напитки», — обратился к брату он.

Не дождавшись ответа, Галлахер оставил следующее сообщение: «Расцениваю это как „нет“.

Коллектив Oasis появился в Манчестере в 1991 году. Уходя из группы, Ноэл Галлахер связал свое решение с „грубым словесным запугиванием“ его семьи, друзей и товарищей.