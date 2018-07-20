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Лиам Галлахер предложил брату Ноэлу возродить Oasis
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Лиам Галлахер предложил брату Ноэлу возродить Oasis 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Певец Лиам Галлахер хочет возродить с братом Ноэлом группу Oasis, распавшуюся в 2009 году после ухода последнего.
У себя в твиттере Лиам призвал Ноэла прекратить вражду и снова собраться вместе. «Земля вызывает Ноэла, послушай, парень, я слышал, что ты устраиваешь безалкогольные концерты, странная причуда! Но я прощаю тебя, давай снова соберем большую О и прекратим глупить. С меня напитки», — обратился к брату он.
Не дождавшись ответа, Галлахер оставил следующее сообщение: «Расцениваю это как „нет“.
Коллектив Oasis появился в Манчестере в 1991 году. Уходя из группы, Ноэл Галлахер связал свое решение с „грубым словесным запугиванием“ его семьи, друзей и товарищей.
Уже девять лет братья развивают сольные карьеры. В ноябре 2017 года Ноэл Галлахер в интервью »Би-би-си" поклялся больше никогда не играть со своим братом.
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