Американец объяснил необходимость учить русский язык

В своем видео на YouTube американский блогер рассказал о том, зачем он учил русский язык.

Ниже он озвучивает причину изучения языка и жизни в России. Далее прямая речь.

Всем здарова! Я Крис Америкос — ваш друган через океан. И сегодня я вам расскажу, почему я решил учить русский язык.

Итак…

Однажды, давным давно, я катался по городу Ньюпорт в штате Род Айлэнд. Друг Стэфан звонит и говорит мне: «Крис, срочно едь ко мне.» Я ему ответил: «А что там у тебя творится? Что так срочно?», и он такой: «У меня будет вечеринка сегодня.»

Вечеринка? Ну да, это интересно, но у него чуть ли не каждый день была вечеринка, так что это меня сильно не возбудило. Я ему сказал: «Ну, окей, вечеринка. А почему я должен так срочно ехать к тебе?», и он ответил мне: «Крис, сегодня будет туса с русскими.»

Я вот подумал, с кем я еще не тусил… Я уже потусил с итальянцами, испанцами, мексиканцами, естественно, а с русскими — еще нет. Я ему сказал: «Понял.» И спросил: «А в чем отличие русских от других? Почему будет интересно с ними? Почему именно с русскими?»

Он вздохнул и сказал: «Крис. Ты не понимаешь. Эти русские девушки — они постоянно говорят „КАК“. Конечно, это все было на английском сказано, и слово „cock“ в английском — это не значит то, что значит слово „как“ в русском. А слово „cock“ в английском значит „член“. Да. Он меня уговорил, что надо срочно к нему ехать, раз там девушки постоянно говорят слово „cock“.

Я с этого момента знал, что мне стоит выучить русский язык.

Я начал проводить еще больше и больше времени с русскими ребятами, которые жили у нас в США в то время, и мне стало интересно узнать, почему русские ведут себя так странно. Мне показалось очень странно, что когда я общался с итальянцами, с немцами и с другими людьми из Европы, не было сильной разницы в том, как они общались по сравнению с тем, как мы общались. Итальянцы, конечно, махали руками, как будто боялись уплыть, и немцы звучали как щелкунчик с орехом во рту.

Но русские другие были. Они все время говорили слово русский. На вопрос „что будем пить“ итальянец предлагает вино, немец пиво, а русский предлагает русскую водку. Мои новые русские друзья говорили мне, что русские дороги плохие и что русская погода ужасная. Я подумал: как погода может быть русской, мы не говорим так обычно в английском языке. Мы обычно говорим про погоду в каком-то месте, а не про МЕСТНУЮ погоду. Мы говорим про дороги в Америке, а не про АМЕРИКАНСКИЕ дороги.

По мимо этого, у них были странные шутки. Я познакомился с девушкой по имени Светлана, но когда она представилась, она сказала что ее зовут Light. Ей, ее друзьям и подругам было очень смешно почему-то. Потом она сказала, что ее зовут Света и что это значит Light в русском.

Но мне самым интересным было обычное поведение моих первых русских друзей. Когда мужчины сидели, они скрешивали ноги, как делают девушки у нас. А русские девушки ходили по улицам и держались за руки друг с другом, как лесбиянки делают у нас. Да они еще и одевались, как одеваются у нас проститутки — мини-юбки с каблуками, которые показывают все, что у них есть, потому что это на продаже.

А еще — их имена я никогда не смог выучить. Первый раз человек представился как Дмитрий. Второй раз — как Дима. Третий раз — как Дим. Затем Димон, Димас, Димка, и с девушками не проще было, когда я познакомился с Надеждой, которая сказала, что ее зовут HOPE, затем Надя, затем Надюха, затем Надечка, затем Надюля.

На самом деле, было очень много причин, почему мне стало интересно учить русский язык. Поэтому я решил принять приглашение моих новых русских друзей и поехать в Россию жить на 3 месяца. Когда я приехал, я только алфавит знал и то очень слабо. В течении этих трех месяцев я много что попробовал в первый раз — температуру в минус 40, баню, празднование 8ого марта, сало, и первый раз ходил в валенках. И это все, конечно, очень впечатлило меня. Я знал, что я вернусь в Россию, и поэтому мне нужно было подучить русский язык. Когда я ехал на автобусе, было тихо и никто не разговаривал, а когда я подружился с кем-то из русских, они не переставали говорить, пока мы были вместе, и не важно было, понимаю я, что они говорят или нет.

Весь язык не выучишь за неделю. Нужно 2 недели как минимум 😉. И пока я учил русский язык, люди спрашивали: „Крис, ты зачем учишь русский язык? Когда он тебе понадобится?“

Я же пишу пост на эту тему, и я должен ответить на эти вопросы. Так что, если честно, если вы искренно хотите знать, зачем я учу русский язык — это чтобы я смог спорить с русскими.

Везде, где я был, я слышал, как русские спорят друг с другом. В автобусе. В ресторане. На работе. Даже на свадьбе. Русские любят спорить. Ну мне так показалось. Интонация плюс выражения лица без улыбок и эмоции было хорошим индикатором, что эти люди спорят. Когда я начал учить язык и начал понимать некоторые слова — я еще сильней убедился в этом. „Дай мне салфетки! Зачем ты это сделал! Остановитесь на остановке! Я же сказал тебе Винстон синий! Ты тупой что ли?“

Да это было так круто! Я тоже хотел так говорить. Я понял, что если я не буду знать, как спорить и ругаться на русском, то я не выживу в России.