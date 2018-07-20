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Прелести нижегородок не помогли им пройти в финал конкурса «Мисс Maxim»
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Прелести нижегородок не помогли им пройти в финал конкурса «Мисс Maxim» 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Мужчины своими голосами помогли пяти девушкам из нашего города попасть в сотню лучших, но дальше выбор был за компетентным жюри журнала «Maxim». Они отобрали из сотни десять самых-самых. Нижегородок среди них нет.
На первом месте рейтинга читателей мужского журнала — 24-летняя Марина Лиман из Ростова-на-Дону.
Теперь 25 июля в финале конкурса звездное жюри выберет победительницу, которая появится на обложке сентябрьского номера журнала.
Давайте вспомним красавиц-нижегородок, которым удалось попасть хотя бы в сотню.
Ближе всех к победе была 23-летняя Aлина Клепикова. Рыжеволосая красавица в топ-100 оказалась на 27 месте.
За ней — 36 место из 100 — 25-летняя Юлия Егорова.
Следующая — 23-летняя Ульяна Климина. У нее было 54 место.
Еще одна нижегородка из сотни — 18-летняя Елизавета Дозорова. У нее было 77 место из 100.
21-летняя Ирина Левкина из Сарова была на 92 месте.
А вот горячие фото других девушек, которые мечтали об обложке. Где они только не раздевались ради своей цели. Мы также предлагали читателям примерить роль члена жюри конкурса мужского журнала и самим выбрать победительницу.
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