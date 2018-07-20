Тимур Батрутдинов: «Я с детства умею дышать под водой»

«Прыгну с 27 м за миллиард» — Тимур , какой момент турнира в Казани запомнился вам больше всего? — Я отношусь к этому событию не просто как к турниру. В этом году мне выпала честь быть послом XVI чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. А концерты Comedy Club вошли в развлекательную часть программы соревнований. И то, и другое для меня очень почетно. А самым запоминающимся моментом этого мероприятия стало мое непосредственное участие в награждении победителей. В этот миг на меня смотрел весь мир. Это была самая серьезная миссия в моей жизни. — Кстати, обо всем мире. Если бы вам сказали: «Ты должен успешно выступить в одном из видов в Казани, и от этого зависит судьба планеты Земля», — что бы выбрали и почему? — Если бы от этого зависела судьба всей планеты Земля, то я был бы готов поучаствовать во всех видах спорта. Плавание, прыжки в воду с десятиметровой вышки, водное поло, плавание в реке на 10 км. Что уж там, пишите и синхронное плавание с хайдайвингом. Я готов даже прыгнуть с глубины 27 м — в высоту. Хайдайвинг наоборот! Главное — это судьба планеты! — А вот другая фантазия. За какую сумму вы приняли бы участие в хайдайвинге, согласившись полететь с 27 м? — Как минимум за миллиард марсианских долларов. «Мой стиль — летающий батр» — Как вы относитесь к появлению мужчин в синхронном плавании? Отдали бы своего сына в этот вид спорта? Вот популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев сказал, что без проблем. — Все новинки не сразу получают положительную оценку. Но в итоге люди ко всему привыкают. И я не думаю, что отдать сына в синхронное плавание — это какая-то крайность. Плавание — вид спорта, который поддерживает в форме все тело. А в синхронном плавании человек всегда на плаву. Для общего физического развития это совсем не плохо. — Когда вы научились плавать? Какой любите стиль? — Плавание всегда имело и имеет в моей жизни важное значение. Профессионально я начал заниматься этим видом спорта еще в детстве, ходил в детско-юношескую спортивную школу по плаванию. Что касается стиля, то самый любимый — бат. То есть баттерфляй. Дело в том, что в его названии присутствует часть моей фамилии. И его можно перевести как ≪летающий Батр≫. «Фелпс создан для плавания» — Что вы думаете о красавице Юлии Ефимовой , завоевавшей золото в Казани на 100 м брассом? — Я искренне преклоняюсь перед всеми нашими победителями. И, конечно, от всей души поддерживаю победу Ефимовой. Юля, ты — молодец! — Каких пловцов из истории вы знаете и чтите? А может, кто-то из иностранцев? — Владимир Сальников Александр Попов — наше всe. У них по четыре золота Олимпиады! Выдающийся пример для многих пловцов в нашей стране. А если говорить про иностранцев, то, конечно, назову легендарного Майкла Фелпса . К сожалению, он не принял участия в этом чемпионате мира. У этого пловца такое анатомическое строение тела, что он просто не может плохо плавать. Он создан для этого вида спорта. Плавание всегда имело и имеет в моей жизни важное значение. Профессионально я начал заниматься этим видом спорта еще в дет— стве, ходил в детско-юношескую спортив— ную школу по плаванию. — В последний день турнира в Казани вы встречались с волонтерами в парке ФИНА. Какой вопрос был самым смешным или необычным? — На самом деле мы с волонтерами просто общались. Никто не задавал никаких вопросов. Пользуясь случаем, я хочу передать привет всем этим ребятам. На их энтузиазме и самоотдаче держался чемпионат мира по водным видам спорта. «Сделал бы шоу „плавостяк“ — Вы участвовали в реалити-шоу „Холостяк“. А будь вы продюсером и если нужно было бы снять шоу „Пловец“, как бы оно выглядело? — Я думаю, это шоу называлось бы „Плавостяк“. Суть его была бы такова: один знаменитый пловец соревновался бы наперегонки с 25 девушками. И та, которая его обгонит, победит в этом шоу и сорвет главный куш. — Какая сценка о спорте из репертуара Comedy Club нравится вам больше всего? — Специально для чемпионата мира по водным видам спорта мы подготовили отдельную программу, в которой практически все номера были про плавание. Я очень рекомендую не пропустить телеверсии этих концертов в эфире. Оказывается, в воде очень много смешного! Вообще хотелось бы отметить, что участие в таком масштабном мероприятии — это очень почетно для всех без исключения. И особые эмоции я испытываю от того, что Comedy Club принял участие в развлекательной части этих соревнований. Концерты в Казани прошли в очень теплой атмосфере, публика встречала нас превосходно. „Я с детства умею дышать под водой“ — Расскажите, как вы занимаетесь спортом. „Ко мне даже кубики вернулись“ — ваша фраза. Сколько качаете пресс? — Я не изнуряю себя занятиями в тренажерных залах. Просто по утрам делаю элементарную зарядку! Также я отказался от вредных элементов рациона и стараюсь питаться правильно. А пресс качаю из интернета. Фото: Globallook — Поведайте о своих рекордах — сколько подтягиваетесь, сколько жмете от груди, за сколько пробегаете 100 м? — Если честно, то я давно себя не подвергал таким испытаниям. Но с утра отжимаюсь минимум 100 раз. И готов идти вперед — собирать кубики. Из всех актеров и шоуменов я бы выставил на Олимпиаду моего друга Гарика Харламова . Человека, который никогда не тонет. Но в качестве поощрительного приза. — Вы в младые годы когда-нибудь тонули? — Да. Это, пожалуй, было одним из самых ярких впечатлений в детстве. Я рос в городе Балтийске на берегу Балтийcкого моря. И очень хорошо помню, как подхожу к морю, спотыкаюсь, падаю и на какое-то время оказываюсь под водой. Тогда у меня появилось ощущение, что я под водой дышу. С тех пор не боюсь воды. Но все же самое главное — меня вовремя вынули из пучины добрые руки отца. — Опишите свой идеальный день на водоеме (море, река, океан, курорт). Как это будет выглядеть? — Не вылезать из воды, пока ладони окончательно не сморщатся. А потом сохнуть под ярким солнцем. „Гарик Харламов — это приз на олимпиаде“ — Кто в Comedy Club больше занимается спортом и лучше всех плавает? Кого бы вы выставили на Олимпиаду среди актеров и шоуменов? — Я думаю, что все вышеперечисленное относится к одному очень спортивному человеку, который никогда не тонет, — к моему другу Гарику Харламову. И на Олимпиаду я тоже выставил бы его. Но в качестве поощрительного приза. Фото: Globallook — Расскажите какой-нибудь забавный случай на гастролях, где есть слово „море“. Например, это было в Сочи и… — Про море всегда очень много воспоминаний. И если уж мы заговорили про Сочи, то здесь есть где разгуляться! В этом году у нас проходил ежегодный фестиваль „Неделя высокого юмора“ с Comedy Club. Там происходило полно забавных историй. Я думаю, что рассказывать их нет смысла. Вы просто смотрите телеверсию этого фестиваля на ТНТ. Там были и вечеринки, и море, и много-много юмора в кругу самых близких друзей и гостей. — Нужно ли ввести уроки плавания в школьную программу? — Везде, где рядом есть водоем, плавание должно быть обязательным видом спорта в школьной программе. А если водоема нет, то его надо вырыть и тоже обучать детей плаванию. „Встретился бы с марафонским бегуном“ — Будь у вас шанс поужинать с любым спортсменом в истории человечества, кто бы это был? И о чем бы вы говорили? — Это был бы самый первый в мире марафонский бегун! Я бы с ним поговорил о том, что надо равномерно распределять свои силы. Ведь это может сохранить жизнь. — Поедете ли вы на Олимпиаду в Рио? Заглянете на турнир пловцов? — Если не будет съемок шоу „ХБ“ или Comedy Club, то почему бы и нет? На самом деле сейчас совсем нет времени на отдых. В октябре в Сочи пройдет российский этап чемпионата мира „Формула-1. Гран-при России-2015“. Мы в этом году официально представляем культурную программу этих соревнований. Это еще одно очень важное событие мирового масштаба, в котором принимает участие Comedy Club. И сейчас мы готовимся к этому мероприятию, пишем шутки про гонщиков и болиды. Вообще мы стали участниками сразу нескольких важных событий. Так что смело можно сказать: выходим на мировой уровень! — Бывает ли, что вместе с ребятами из Comedy Club вы смотрите спортивные трансляции? Заключаете пари? — Пари не заключаем, но болеем за нашу сборную во всех видах спорта. А еще у нас есть отдельная группа „Питерский эмигрант“. Мы собираемся и болеем за »Зенит» . — Скажите напоследок: какую роль играет плавание в вашей жизни? — Плавание — это вечное чудо, подаренное человеку. Вода — та среда, в которой люди могут парить. Поэтому плавание для меня — это своего рода полет.

Личное дело Тимур Тахирович Батрутдинов — российский комедийный актер и телеведущий. Родился 11 февраля 1978 года в Воронове (Подольский район, Подмосковье). Детство прошло в Балтийске Калининградской области. Отец — Тахир Хусаинович, инженер. Мама — Наталья Евгеньевна, экономист. После школы поступил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов на факультет экономики труда и управления персоналом (окончил в 2000 году). Год отслужил в армии (войска связи). Играл в КВН в студенческом клубе «ФинЭка», писал сценарии для сборной Санкт-Петербурга. Участвовал в команде КВН «Незолотая молодежь». Один из самых популярных резидентов Comedy Club. Участник и ведущий проектов «Привет, Кукуево!», «Цирк со звездами», «Южное Бутово», «ХБ», «Ледниковый период», «Холостяк».