Ещё
Российский школьник стал звездой британского «Голоса»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский школьник стал звездой британского «Голоса» 

News.ru 1 час назад
11-летний россиянин поразил наставников британской версии шоу «Голос. Дети». Ярослав исполнил арию Nessum dorma («Пусть никто не спит») из оперы Пуччини «Турандот». Она широко известна в исполнении Лучано Паваротти.
На слепом прослушивании к мальчику повернулись все три наставника, покорённые вокалом россиянина. Британский «Голос» судят американский рэппер Уильям Адамс (известный под псевдонимом wili. i.am) английская певица и актриса Пикси Лотт и британский музыкант Дэнни Джонс. Ярослав отдал своё предпочтение wili. i.am.
Россиянин отлично говорит на английском языке. На сайте программы сообщается, что он родился в Москве, однако переехал с родителями в Лондон, когда был ещё младенцем. Ярослав рассказал наставникам, что в прошлом году выступал в российской версии «Голос. Дети», однако никто из судей к нему не повернулся.
News.ru: последние новости
Эдер связал будущее с «Локомотивом» Роскачество определило самый вкусный шашлык Камилла и принц Чарльз: роман длиною в жизнь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боярская поделилась редким семейным фото6
Диброву раскритиковали за откровенное фото с детьми15
Тест: какая работа вам подходит8
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман6
«Недотрогу она строила только со мной»47
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение