Российский школьник стал звездой британского «Голоса»

11-летний россиянин поразил наставников британской версии шоу «Голос. Дети». Ярослав исполнил арию Nessum dorma («Пусть никто не спит») из оперы Пуччини «Турандот». Она широко известна в исполнении Лучано Паваротти.

На слепом прослушивании к мальчику повернулись все три наставника, покорённые вокалом россиянина. Британский «Голос» судят американский рэппер Уильям Адамс (известный под псевдонимом wili. i.am) английская певица и актриса Пикси Лотт и британский музыкант Дэнни Джонс . Ярослав отдал своё предпочтение wili. i.am.

Россиянин отлично говорит на английском языке. На сайте программы сообщается, что он родился в Москве, однако переехал с родителями в Лондон, когда был ещё младенцем. Ярослав рассказал наставникам, что в прошлом году выступал в российской версии «Голос. Дети», однако никто из судей к нему не повернулся.