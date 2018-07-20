Перещеголять Меган!

Еще не успели утихнуть разговоры о бракосочетании Меган Маркл и принца Гарри , как в королевском семействе готовится новая свадьба с не меньшим размахом. В центре внимания будет внучка Елизаветы Евгения. После обнародования плана церемонии жители Великобритании были удивлены. Торжество один в один повторит недавно состоявшуюся свадьбу.

Сочетаться узами брака 28-летняя девушка будет с Джеком Буксбенком. Начнется мероприятие с венчания. Члены королевского семейства и влюбленные войдут в часовню и после таинства отправятся на торжественную процессию. По территории замка Виндзор передвигаться почетные гости будут на каретах.

На шествие могут посмотреть желающие из списка приглашенных. Последний составлен с размахом. На мероприятие пригласили 1200 человек.

После процессии гости и молодожены проследуют в банкетный зал. И церковь, и помещение для банкета будут теми же, где подданные королевства могли наблюдать Меган и Гарри.

Как оказалось, Евгения требовала, чтобы церемония была назначена на лето. Старшие члены семейства ей тактично в этом отказали, отметив, что большинство близких прийти не смогут, из-за плотного графика благотворительных и светских мероприятий. Венчание перенесли на октябрь.

Британцы уже отпускают шутки на эту тему. Некоторые считают, что Евгения надеется затмить Меган, к которой приковано внимание не только англичан, но и поклонников пары со всего мира. Другие отмечают, что девушка пошла проторенной дорожкой, и утруждать себя планированием церемонии, не захотела.

Со своим женихом Евгения встречается с 2010 года, а предложение руки и сердца он сделал ей всего полгода назад.