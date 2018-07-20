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Активным семьям из Косино-Ухтомского вручили почетные награды
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Активным семьям из Косино-Ухтомского вручили почетные награды 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Семьи, прожившие в браке более 25 лет и показавшие себя неравнодушными гражданами, чествовали в театре «Современник». В ходе торжественного мероприятия супружеским парам вручили благодарственные письма и памятные подарки. После этого началась концертная программа «Шагает солнце по бульварам».
Среди награжденных гостей были и супружеские пары из Косино-Ухтомского: Владимир и Надежда Тимохины и Александра и Любовь Бучака. Этих людей все знают, как энергичных и неравнодушных жителей, участников программы «Московское долголетие».
Супруги Тимохины прожили в браке сорок три года. Они активные общественные деятели, принимающие участие во всех значимых районных мероприятиях.
Любовь и Александр Бучака прожили в вместе сорок пять лет. Они также активные жители, стараются принимать непосредственное участие, как в жизни нашего района, так и города в целом.
Александр Александрович — общественный советник. Любовь Яковлевна принимает участие в «Московском долголетии» — поет в хоре «Отрада», занимается фитнесом в кружке «Зумба», призер конкурса компьютерной грамотности.
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