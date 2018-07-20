Найденные в тобольской реке суда затопил сам собственник?

Поговаривают, что два теплохода на реке Иртыш, протекающей через Тобольск, затопило само руководство компании «Артель-С», которой они принадлежат. Дело в том, что организация давно уже обанкротилась. Якобы суда могли затопить ради того, чтобы легче пройти процедуру банкротства. Именно поэтому собственник не торопится поднимать их на поверхность, несмотря на то что это создает угрозу безопасности судоходства.

Однако вполне возможно, что слухи распространяют бывшие сотрудники компании «Артель-С». Организация известна тем, что крайне неохотно платила работникам зарплату.

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