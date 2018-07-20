Лобода удивила поклонников поцелуем с женщиной

Светлана Лобода опубликовала тизер к клипу SuperStar, где она целуется с женщиной. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Повышенный интерес к личной жизни певицы начался, когда она была беременна вторым ребенком. Предполагается, что отцом девочки стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако после родов Лободы музыкант опроверг слухи об их отношениях и заявил, что артистка пыталась просто прославиться за его счет.

Ранее певицу подозревали в романе с ее продюсером Нателлой Крапивиной . Но та сообщила, что Лобода уже состоит в отношениях. Сама артистка ничего не утверждает и не опровергает, чем еще сильнее интригует поклонников. В тизере на песню SuperStar был показан поцелуй Светланы с неизвестной женщиной.

Фанаты посчитали это намеком на сексуальную ориентацию певицы. В социальной сети Instagram пользователи прокомментировали новый тизер.

«Чи не открытие. Светик любит девочек. Рожает для себя. Разноцветная она», «Я уже наслушалась эту песню, а клип только скоро выйдет, по мне так уже поздно», «Вау, вау, сильно очень, мурашки прям», — написали подписчики.

Были и те, кто не пришел в восторг от увиденного. «И тут гомофобия», «Объясните мне, зачем целоваться с женщиной? Или делать вид, что целуешься? Что, горячего мужчину нельзя было найти для этого?» — задались вопросом фанаты.

Земфира раскритиковала певиц Монеточку и Гречку. Поклонники не ожидали от артистки таких заявлений.