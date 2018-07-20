Власти Сургута забаррикадировались от населения

Жители Сургута, в последнее время посещавшие местную мэрию, рассказывают: попасть в кабинеты чиновников и вообще внутрь здания администрации практически невозможно. На входе посетителей встречают строгая охрана и турникеты, через которые можно пройти только по электронному пропуску.

«Как в банке или в Газпроме », — рассказывают посетители.

Чтобы попасть на прием к определенному чиновнику, нужно, чтобы тебя внесли в специальный список. Для этого надо дозвониться до секретаря.

Журналисты, которые бывают в администрации по работе, также обсуждают между собой, что общение с городскими управленцами теперь сведено до минимума. Даже на пресс-конференции пропускают только тех представителей СМИ, кто внесен в список, а для интервью нужно получить специальное разрешение. При этом до кабинета корреспондента обязательно должен сопровождать работник пресс-службы.

Примечательно, что в администрации Сургутского района, которая стоит по соседству на той же площади, такого строгого пропускного режима нет. Там, чтобы пройти к чиновнику, достаточно предъявить паспорт.

Комментарий: сами в шоке

«Такой строгий режим с недавнего времени введен нашей службой охраны, которая объясняет это антитеррористическими мерами. Честно говоря, нам самим это здорово мешает, потому что мы привыкли часто общаться с журналистами, раньше сотрудники СМИ запросто приходили к нам в гости. Теперь нам надо каждый раз составлять списки для охраны», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Фото: УралПолитРу