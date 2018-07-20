Страница городского транспорта в районе появилась на сайте Московского транспорта

Об этом редактору газеты «Борисовские пруды» рассказала представитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ксения Карнаухова.

— Транспортная система района значительно улучшилась, — отметила Ксения Викторовна, — автобусы и стали ходить чаще, расписание стало удобнее. Безусловно, следует отметить бестурникетную систему, которая позволяет быстро и легко проводить посадку пассажиров.

В районе также обновили пять маршрутов: №№ 711, 907, 298, 719 и 37. В среднем регулярность их движения повысилась на 15%, сократились интервалы движения после вечернего часа пик, а на некоторые даже пустили дополнительные рейсы.