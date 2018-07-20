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Страница городского транспорта в районе появилась на сайте Московского транспорта
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Страница городского транспорта в районе появилась на сайте Московского транспорта 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Об этом редактору газеты «Борисовские пруды» рассказала представитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ксения Карнаухова.
— Транспортная система района значительно улучшилась, — отметила Ксения Викторовна, — автобусы и стали ходить чаще, расписание стало удобнее. Безусловно, следует отметить бестурникетную систему, которая позволяет быстро и легко проводить посадку пассажиров.
В районе также обновили пять маршрутов: №№ 711, 907, 298, 719 и 37. В среднем регулярность их движения повысилась на 15%, сократились интервалы движения после вечернего часа пик, а на некоторые даже пустили дополнительные рейсы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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