«Бьют за прибавку в весе»: балерина рассказала о реалиях закулисья 

Известно, что спорт высоких достижений полон трудностей, чреват травмами, проблемами с психикой и здоровьем. В Сети то и дело появляются рассказы бывших или действующих спортсменов о сложностях большого спорта. Так, сибирячка с ником fionovaflora рассказала о тёмной стороне балета, невидимой зрителям.
За один день пост бывшей балерины на портале «Пикабу» стал очень популярным и набрал более 600 комментариев от пользователей, которые поделились историями о своём опыте занятий различными видами спорта.
«Расскажу немного про балет. Самый жёсткий спорт, наравне с художественной гимнастикой»:
Про комплексы
Что происходит, когда девочка хочет заняться хореографией или балетом? Если родители отдают девочку на занятия хореографией или балетом, то через месяц у неё отваливаются все комплексы. Раздевалка общая для девочек и мальчиков, могут забежать коллеги с бальных танцев, с акробатики, поэтому спустя время уже не паришься. На гастролях ещё хуже, иногда приходилось переодеваться прямо в зрительном зале, потому что гримёрки заняты. Зрителей нет, но все коллеги рядом, даже мальчики. Гастроли были от Подзалупинска до Сеула, родители только рады были принимать грамоты и медали, спонсировать эти поездки и выбивать недостающее из городского бюджета. А мы, дети, рады шататься и прогуливать уроки.
Про еду Строго. Очень строго. Могли наорать, побить игрушечным молотком, за любую прибавку в весе. Привычка «не жрать», если срочно надо скинуть вес, так и осталась. Просто ешь кефир и огурцы, перейти на правильное питание — проблема. За спиной грозный учитель, который обязательно наорет за сытный, но не некалорийный рацион, так как вздует живот и прыжок будет хуже. Балерина должна порхать же. И, в идеале, питаться воздухом.
Про наказания
Набрала 200 грамм — прыгай «соте» дополнительные 60 раз.
Сутулишься? Стой у станка, пока осанку держать не научишься.
Испачкала пачку и боди для занятий? Крути «фуэте», когда остальные убежали домой, в следующий раз будешь аккуратней.
Выбилась прядь из причёски, оставайся в зале и крути «фуэте».
Про травмы
У меня вывернуты оба голеностопа, я уже третий год не ношу каблуки, которые трепетно люблю, потому что любая кочка для меня конец. Нога выворачивается нога, и я радостно хромаю около недели.
Из спорта для меня теперь только лфк и шахматы. С травмированными ногами не разбежишься.
Про плюсы
Отличная фигура, самодисциплина, коммуникабельность.
Был бы ещё шпагат, но у меня была порвана мышца на ноге, сесть на шпагат могу, но хромота обеспечена. Другие могут.
Прекрасная осанка — тоже плюс.
И ещё сильные, нет, очень сильные ноги!
И, наверное, всё.
Про спорт
Если вы не хотите, чтоб ваш ребенок стал второй Маей Плисецкой, лучше отдайте его на шашки и шахматы. И на аэробику. Если вы растите чемпиона, будьте готовы к тому, что этот спорт жесток. Очень жесток.
За один день пост экс-балерины набрал более 600 комментариев. Многие из которых также оказались очень интересными и познавательными.
А что вы думаете о профессиональном спорте? Поделитесь с нами в комментариях!
О жестокости другого вида спорта можно почитать в материале о велогонщике «Тур де Франс, фотография его ног также способна кого угодно повергнуть в шок.