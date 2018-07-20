«Бьют за прибавку в весе»: балерина рассказала о реалиях закулисья

Известно, что спорт высоких достижений полон трудностей, чреват травмами, проблемами с психикой и здоровьем. В Сети то и дело появляются рассказы бывших или действующих спортсменов о сложностях большого спорта. Так, сибирячка с ником fionovaflora рассказала о тёмной стороне балета, невидимой зрителям.

За один день пост бывшей балерины на портале «Пикабу» стал очень популярным и набрал более 600 комментариев от пользователей, которые поделились историями о своём опыте занятий различными видами спорта.

«Расскажу немного про балет. Самый жёсткий спорт, наравне с художественной гимнастикой»:

Про комплексы

Что происходит, когда девочка хочет заняться хореографией или балетом? Если родители отдают девочку на занятия хореографией или балетом, то через месяц у неё отваливаются все комплексы. Раздевалка общая для девочек и мальчиков, могут забежать коллеги с бальных танцев, с акробатики, поэтому спустя время уже не паришься. На гастролях ещё хуже, иногда приходилось переодеваться прямо в зрительном зале, потому что гримёрки заняты. Зрителей нет, но все коллеги рядом, даже мальчики. Гастроли были от Подзалупинска до Сеула, родители только рады были принимать грамоты и медали, спонсировать эти поездки и выбивать недостающее из городского бюджета. А мы, дети, рады шататься и прогуливать уроки.

Про еду Строго. Очень строго. Могли наорать, побить игрушечным молотком, за любую прибавку в весе. Привычка «не жрать», если срочно надо скинуть вес, так и осталась. Просто ешь кефир и огурцы, перейти на правильное питание — проблема. За спиной грозный учитель, который обязательно наорет за сытный, но не некалорийный рацион, так как вздует живот и прыжок будет хуже. Балерина должна порхать же. И, в идеале, питаться воздухом.

Про наказания

Набрала 200 грамм — прыгай «соте» дополнительные 60 раз.

Сутулишься? Стой у станка, пока осанку держать не научишься.

Испачкала пачку и боди для занятий? Крути «фуэте», когда остальные убежали домой, в следующий раз будешь аккуратней.

Выбилась прядь из причёски, оставайся в зале и крути «фуэте».

Про травмы

У меня вывернуты оба голеностопа, я уже третий год не ношу каблуки, которые трепетно люблю, потому что любая кочка для меня конец. Нога выворачивается нога, и я радостно хромаю около недели.

Из спорта для меня теперь только лфк и шахматы. С травмированными ногами не разбежишься.

Про плюсы

Отличная фигура, самодисциплина, коммуникабельность.

Был бы ещё шпагат, но у меня была порвана мышца на ноге, сесть на шпагат могу, но хромота обеспечена. Другие могут.

Прекрасная осанка — тоже плюс.

И ещё сильные, нет, очень сильные ноги!

И, наверное, всё.

Про спорт

Если вы не хотите, чтоб ваш ребенок стал второй Маей Плисецкой, лучше отдайте его на шашки и шахматы. И на аэробику. Если вы растите чемпиона, будьте готовы к тому, что этот спорт жесток. Очень жесток.

За один день пост экс-балерины набрал более 600 комментариев. Многие из которых также оказались очень интересными и познавательными.

А что вы думаете о профессиональном спорте? Поделитесь с нами в комментариях!

О жестокости другого вида спорта можно почитать в материале о велогонщике «Тур де Франс, фотография его ног также способна кого угодно повергнуть в шок.