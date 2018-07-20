Прокуроры нашли множество нарушений в «адской» больнице воронежского райцентра 

История получила резонанс после публикаций в СМИ. Ужасным состоянием детского инфекционного отделения Борисоглебской районной больницы после публикаций в СМИ заинтересовались прокуроры. Правоохранители нашли множественные нарушения в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 20 июля. По данным прокуратуры, внутренняя отделка помещений «имеет дефекты». Хотя, видя опубликованные москвичкой снимки, дыры в полу и отвалившуюся штукатурку просто дефектами вряд ли назовёшь. В одном из боксов не было раковины, обслуживание вентиляционных каналов надлежащим образом не проводилось, график проведения генеральных уборок не соблюдался. Кроме того, пациентам не сменили вовремя постельное бельё, а количество уборочного инвентаря и комплектов сменной одежды для медицинского персонала не соответствовало требованиям. Прокуроры потребовали от главврача проконтролировать устранение нарушений.
В конце июня на состояние отделения пожаловалась жительница Москвы с ником Ирина Ли. Девушка выложила в соцсетях фотографии, на которых видны обшарпанные стены и потолки, дыры в полу, шаткие и ржавые кровати. Москвичка назвала отделение «ужасным местом» и «дорогой в ад». В облздраве прокомментировали снимки и сообщили, что трёхэтажное здание 1970 года постройки, в котором и располагается инфекционное отделение районной больницы, поэтапно ремонтируют. — Стены палаты детского инфекционного отделения, представленной на снимках, подготовлены для ремонтно-покрасочных работ. Условия в палате соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, поэтому, чтобы не снижать доступность медпомощи, в ней размещены пациенты. В ближайшее время заменят кровати и тумбочки, — ранее пояснили медики в ответ на запрос «Вести-Воронеж». А в начале июля отделение уже начали ремонтировать. Екатерина Трещикова