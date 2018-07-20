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«Собчак не узнать»: телеведущую критикуют за увеличение губ
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«Собчак не узнать»: телеведущую критикуют за увеличение губ 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
На одном из свежих снимков телеведущей и общественного деятеля Ксении Собчак поклонники заметили, что верхняя губа светской львицы непропорционально больше нижней губы. При этом у многих сложилось впечатление, что Собчак переборщила с пластикой.
Поклонники едва узнали телеведущую, которая скрыла глаза под очками. Внимание фанатов привлекли пухлые губы светской львицы.
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«А, что с губами то?!», «Губки-уточки», «Ну зачем наши барышни уродуют себя пластикой?», «Как будто пчела укусила», «Искусственная красота, кажется, что одна часть губы провисает», «А мужу то нравится?!», «Можно подумать, что закачали препарат, а он вызвал аллергическую реакцию», «Снова пластика», «Ксюша, вы итак красивая, зачем вам эти губы?!», «В моде естественность», — отметили поклонники.
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Ранее в одном из своих интервью Ксения Собчак призналась, что после родов полюбила детей и стала лучше понимать молодых мам. Правда пока теледива симпатизирует только маленьким мальчикам и в определенном возрасте. Поклонники советовали супруге актера Максима Виторгана не затягивать с рождением второго ребенка, считая, что Платону нужна компания.
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