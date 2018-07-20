Черника, Швепс, Димон и другие. Как живёт первое ростовское котокафе

Три года назад ростовчанка открыла первое в городе котокафе. Теперь здесь проходят благотворительные фестивали для аутистов и инвалидов, а бездомные котики находят семью.

Кошкин дом Первое, что видишь в этом доме, — это кошки. На кресле, под ним, в коробке под столом, в специальном домике — они везде, где только можно улечься. Красотка Дульсинея греется на солнышке, а приятели Швепс и Димон поделили подоконник.

В священное дневное время — сиеста, и в котокафе тишина. Но приходит ночь, и жизнь закипает.

«Начинается разгром, — рассказывает владелица котокафе Ната Колесникова. — Летают книжки и вазы, что-то поломать или разбить нашим питомцам — раз плюнуть».

Однако хозяева готовы к этому и создали максимально комфортные условия для гостей и жильцов. Здесь много домиков и лежанок на любой вкус: повыше, поглубже, потемнее, похолоднее. Мебель подобрана так, чтобы нашлось место спрятаться. Для животных оборудована комната, где они могут проводить время одни, без гостей.

Заведение работает по принципу антикафе (тайм-клуб). Гость платит только за проведённые здесь часы, а пить чай, кофе со сладостями может в неограниченном количестве. Интернет, настольные игры и общение с кошками — тоже бесплатно.

«Несмотря на нашу популярность, ещё не все люди понимают, почему нужно платить за время, — продолжает Ната. — Но у нас немалые расходы. Например, обработка и кормление животных, зарплата сотрудникам».

По словам хозяйки, многие подобные досуговые центры закрываются в течении первых шести месяцев из-за ветеринарных проблем. Долгое время животное находится на передержке, сдает анализы. Если оно нездорово, его лечат, избавляют от паразитов, и только потом делают первую прививку. Через три недели следует повторная вакцинация, еще через полтора месяца — прививка от бешенства.

«Большинство наших гостей не знают об этом и считают, что мы просто собрали всех бездомных котов в округе», — рассказывает хозяйка кошачьего дома.

Но всё же это не столько бизнес, сколько социальный проект.

Пушистый релакс

Пообщаться с котиками приходит и стар, и млад: студенты прогуливают здесь пары, школьники — уроки. Уставшие после работы взрослые забегают почесать котов за ушком.

«В университетском общежитии нельзя держать животных, поэтому я прихожу в котокафе. Здесь я подружилась с кошкой Мурмэ», — делится впечатлениями студентка Яна.

Добавим, что сейчас здесь содержаться 18 кошек, а это 18 хвостов, 36 глаз и 72 лапы — не случайно антикафе называется «Лапы и хвосты». Но обычно проживают не больше 10-12 питомцев. Дело в том, что во втором помещении котокафе идет ремонт, а это работает за два заведения.

Хозяйка котокафе также рассказала, что часто к ним родители приводят ребят с аутическими расстройствами: тембр мурчания животных положительно влияет на организм особенных деток. Кроме этого, выработка статического электричества при поглаживании шерстки стимулирует нервные окончания.

Сотрудники котокафе работают с анималотерапевтами. Это люди, которые проводят курсы лечения с помощью животных: совмещают приятное с полезным.

Каждый питомец тут со своим характером: кошечке Соня нравится спокойно лежать на коленях, а Черника любит поиграть. Детей предупреждают, что некоторых питомцев не стоит брать на руки. В противном случае кошка огрызнется, испугает малыша. Оба испытают стресс.

В кошачье кафе постояльцы попадают из Центра безнадзорных животных, где бродяг стерилизуют и делают прививки. По идее, после этого их снова должны выпускать, но некоторых счастливчиков забирают в котокафе. Принцип отбора прост: животное должно быть дружелюбным. Вновь прибывшим котикам помогают адаптироваться. Сначала они находятся в своей отдельной комнате или самостоятельно выбирают территорию.

Кто-то привыкает к новой жизни три часа, а другому требуется пара дней. Новичок постепенно осваивает пространство, лучше кушает, а потом и вовсе с удовольствием бродит среди гостей. Здесь есть и породистые кошки. Бывшие хозяева отказались от них и просто выкинули на улицу.

Содержание такого питомца обходится кафе дорого: требуется специальный корм, необходимо делать прививки, у каждой породы есть свои генетические проблемы. По словам Наты Колесниковой посетители часто забирают понравившегося кота. Сотрудники всегда рады, что их мяукающий «коллега» обретает новый дом.