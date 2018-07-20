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Елизавета Боярская и Максим Матвеев отдыхают в Питере. Вот так выглядит любовь!
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Елизавета Боярская и Максим Матвеев отдыхают в Питере. Вот так выглядит любовь! 

Журнал ОК! 1 час назад
Елизавета Боярская и Максим Матвеев одна из самых красивых и скрытных пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги редко делятся подробностями личной жизни, да и на публике появляются нечасто. Но сегодня они сделали исключение и вышли на связь с поклонниками в Инстаграм, чтобы поделиться впечатлениями от отпуска, который они проводят в Санкт-Петербурге. В своих микроблогах актеры опубликовали совместные снимки.
Эээто Питер, детка…Summertime! Какое же удовольствие просто лицезреть окружающую красоту, — подписал фото с женой Максим.
Поклонники осыпали пару комплиментам и пожелали отличного отдыха: «Какие вы красивые!», «Ребята, вы олицетворение единения. Люблю Вас!», «Какая невероятная пара, красота+талант! Счастья Вам вечного ребята», «И как приятно видеть вас такими: счастливыми и красивыми».
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Напомним, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев вместе уже много лет: в этом году они отмечают восьмую годовщину со дня своей свадьбы. Их связывают не только семейные узы, но и бизнес: они вместе ведут дела детского благотворительного фонда «Доктор Клоун». У пары есть ребенок — пятилетний сын Андрей.
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