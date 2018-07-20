Американка исправила осложнения ринопластики пиявками

Жительница американского штата Флорида получила осложнения в результате неудачной пластической операции на носу, а исправила их благодаря гирудотерапии по совету хирурга, сообщил Daily Mail.

40-летняя визажист Шери Менчон решила порадовать себя ко дню рождения новым носом. Потратив более 19 тысяч долларов на операцию, она получила синусит и опухший фиолетовый нос, кончик которого стал опускаться, напоминая клюв.

Опасаясь, что ее нос в один прекрасный момент начнет напоминать нос Майкла Джексона , она начала морально готовить себя к новой операции по исправлению осложнений. Выбрав лучшего в своем деле пластического хирурга, она отправилась к нему в Лос-Анджелес. А он вместо того, чтобы резать, предложил ей полечиться пиявками, чтобы восстановить кровообращение. Каково же было ее удивление, когда этот способ оказался действенным. Через три дня ее нос пришел в норму.

«Вся старая, плохая кровь была высосана пиявками, и вместо нее потекла чистая и свежая», — сказала она.

Через несколько дней Шери вернулась во Флориду и уже смогла пойти на вечеринку по случаю шестого дня рождения своей дочери, где с радостью показала всем свой новый нос.

Шери все еще нуждается в хирургическом вмешательстве, но говорит, что пиявки помогли преодолеть половину пути.

На юге Китая мужчине извлекли из ноздри внушительных размеров пиявку, которая жила там две недели. К медикам его направила жена, уверявшая, будто у супруга «нечто» торчит из носа.