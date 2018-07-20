Служебный роман до увольнения доведет?

«Мымра!» — кричал товарищ Новосельцев в финальных сценах культовой картины Рязанова «Служебный роман». Уже через пару минут главные герои будут сидеть в такси и ехать прямо. Навстречу Москве, любви и третьему сыну. В кино все получилось очень красиво. А что в реальной жизни? К чему приводят служебные романы? Давайте об этом и поговорим.

Для меня всегда было очень притянутым за уши утверждение: «Я разделяю свою личную жизнь и работу». Мне видится в этом лукавство и некое кокетство. Будто вот есть «Я такой в личной жизни», а вот «Я на работе». И это два разных человека. Нет, дружочек, это ты. Всегда.

На работе мы проводим большую часть своей жизни. Достаточно знаний арифметики школьного уровня, чтобы методом вычитания на сон, дорогу, подсчитать: при графике 5/2 основная часть нашего бодрствования проходит на работе. А значит, ничто человеческое нам не чуждо и там. Поесть, вздремнуть, пока никто не видит, и… влюбиться.

Любовь имеет очень странное чувство юмора и зачастую приходит тогда, когда ты меньше всего этого хочешь и к этому готов. Ты можешь встретить ее на улице, в клубе или в лице коллеги из соседнего отдела. Твои ладошки потеют, сердце бьется, как на приеме у дантиста, а мысли все только «О нем» — объекте воздыхания. А должны, казалось бы, о работе.

О вреде/пользе служебных романов бьют копья уже не одно десятилетие управленцы и hr-ы всех мастей. Одни утверждают, что это во благо, мол, как в Древней Греции, любовники в одном полку лучше сражаются: за себя, партнера и, конечно же, за компанию. Другие утверждают, будто лямур на рабочем месте расхолаживает персонал и только вредит бизнесу, так как работники перестают создавать труд и начинают строить лодку своего личного счастья.

Определенности по этому вопросу нет и не может быть. Каждый прав и неправ по-своему, просто потому, что мы люди. И если бы существовала какая-нибудь универсальная методика эффективности коллектива, то мы бы жили в мире сказки.

Когда я думал, о чем говорить в этой статье, запостил опрос в Фейсбуке и поинтересовался у коллег и друзей — а были ли у них служебные романы и как это отражалось на рабочем процессе? Ответ меня удивил. Большинство людей ответили, что имели, так или иначе, связи на работе. И что самое парадоксальное, эффект от этого был потрясающий! Как для них, так и для бизнеса.

Как утверждали мои респонденты, все они, имея объект воздыхания, начинали иметь бОльшую мотивацию просыпаться по утрам и приходить на работу. Хотелось не опаздывать, хорошо выглядеть и, а это самое интересное, не «косячить». Последнее объяснялось тем, что влюбленным не хотелось терять свой статус профессионала, прослыв некомпетентным сотрудником. Флирт в курилке или на кухне добавлял щемящего чувства в груди и вкуса жизни. Мне признавались, что дело само «спорилось» в руках и большинство задач, на которые раньше уходило много времени, решались быстро.

Также из плюсов влюбленности можно отметить повышенную стрессоустойчивость и уверенность в себе. Менеджеры по продажам лучше проводили переговоры, не боялись сложностей и начинали мыслить неординарно.

Казалось бы, чем не идеальный сотрудник? Настолько, что наслушавшись подобного, хочется создать брачное агентство внутри компании и соединять, словно Купидон, сердца сотрудников, устраивая мини-телешоу, где все вокруг строят любовь. И насколько я знаю ростовский рынок, несколько управленцев пытались играть на этом. Только ничего не вышло.

Знаете почему? Потому, что у любви, что на работе, что на кухне старенькой хрущевки, есть ряд минусов. И самый главный из них — это расставания. Точнее последствия разрыва. Один мой товарищ признался, что после того как он расстался со своей возлюбленной по ее инициативе, то просто физически не смог находиться с ней под одной крышей. Ему было тяжело видеть ее, взаимодействовать с ней, сосредоточиться на чем-то еще, кроме своих растрепанных чувств.

Надо ли говорить, что спустя буквально две недели после разрыва он покинул компанию? А если учесть, что он был ключевым разработчиком, то его уход был крайне болезненным для компании. Его экс-пассию, секретаря, вскоре тоже уволили. Но только ее уход и замена оказались безболезненны для компании, а вот за ним еще пару месяцев гонялись с просьбой вернуться.

А один женатый генеральный директор, который (вот неожиданность!) влюбился в свою закупщицу, вообще умудрился влипнуть в драму, которую переживала с ним вся его компания. Двести человек внимательно следили даже не за развитием их отношений — никто не знал, как они начали встречаться. Но когда он попытался с ней расстаться, то получил в лице своей бывшей преследовательницу, которая терроризировала его, всех вокруг, нарушала правила трудового распорядка, устраивала истерики, создавала «левые» аккаунты в соцсетях, откуда переписывалась с его женой и выставляла на всеобщее обозрение каждый элемент их бурного трехмесячного совместного прошлого.

Разумеется, подобное поведение «фаворитки» подорвало корпоративную культуру, унизило статус генерального и вообще вызвало миллион кривотолков? Даже уволившись, она еще долго досаждала топу, но об этом кроме административного отдела уже никто не знал.

И этот случай не единственный в моей копилке приключений местного бизнеса. Я могу рассказать еще множество историй, которые как заканчивались свадьбой, так и большими скандалами, но боюсь, что это будет не совсем в формате данного ресурса. Поэтому я просто резюмирую основную мысль и попробую дать совет, что делать с нежностями за производственным станком.

Для начала, нужно признать для себя, что как бы вы ни хотели и ни следили за работниками, вы не сможете запретить «неуставные» отношения. Никакой ПВТР, регламент или страх увольнения не даст вам гарантию, что люди не будут крутить адюльтеры. Еще Шекспир в своей самой печальной повести на свете доказал, что любви покорны все и всегда, невзирая на статусы, различия и запреты.

Однако, это не значит, что не нужно обращать на это внимания. Конечно же ни в коем случае ни эйчар, ни управленец не должен прямо лезть в личную жизнь сотрудника и что-то пытаться там вызнать. Наоборот, нужно обходить эту тему стороной, ибо она касается только включенных лиц. Но нужно учитывать сразу и процесс возможного будущего расставания любовников, и вероятность сговора (особенно когда один из контролирующего подразделения, например закупки и СБ), и гипотетические сложности, если вам надо будет уволить одного голубка, а второго удержать.

Переводы, повышения, развод по подразделениям — вот действия, которые вы можете предпринять, чтобы минимизировать риски возможного конфликта интересов компании и личных приязней работников.

Здесь опять же имеет значение еще и сам сотрудник. В большинстве своем, работники — взрослые люди, которые умеют как расставаться, так и не смешивать личное с профессиональным. Поэтому некоторые парочки прекрасно могут сойтись и разойтись незаметно и безвредно для бизнеса. И советы «рассадить» влюбленных по компании будут не нужны.

Но в некоторых бизнес-направлениях, особенно в HoReCa, когда вокруг все молоды и максималистичны, работодателю нужно следить, чтобы личные отношения никак не смешивались с работой.

Вообще, тема романтики — очень спорная и, конечно же, может вызывать бурю разных эмоций. Безусловно, компания не должна лезть в личную жизнь людей. Не должна даже думать об этом. Но мы говорим о бизнесе. И если завтра из-за разбитого сердца будет срываться крупная сделка, то, увы, это уже бизнес.

Как человек, у которого был служебный роман, я согласен с большинством моих респондетов в Фейсбуке. Это действительно мотивирует. Мне тоже хотелось приходить на работу, делать больше и лучше. Я был предан компании, ведь на тот момент она сочетала в себе два моих самых любимых дела — работу и любовь. По себе могу сказать, что my love отразился на моей работе даже позитивно. Я был увереннее в себе, ярче и спокойнее.

И хотя расставание было очень неудобным и я тоже ушел из компании, я все равно благодарен судьбе за такой опыт. Именно после него я сделал себе ментальную татуировку на подкорке черепа — «На работе не спать и не любиться». Однако, это моя личная позиция. И она не претендует на истину.

Любите искренне и любимы будьте. Но лучше, на мой взгляд, если за порогом компании. А в компании вас будем любить мы — эйчары. Чисто, беззаветно и развивающе.

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