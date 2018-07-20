«А усики вам идут»: Гоша Куценко напомнил тренера российской сборной

Гоша Куценко отлично проводит время в Испании и делится фотографиями своего отпуска с друзьями и поклонниками. Актер показывает не только достопримечательности, но и самого себя на фоне местных красот. А на одном из таких фото вместо самого Куценко публика увидела совершенно другого, но не менее известного человека.

Зайдя на страничку к популярному российскому актеру, интернет-пользователи никак не ожидали увидеть выдающегося тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и принялись комментировать забавное сходство. Актеру, должно быть, стало приятно, что его сравнивают с талантливым спортсменом, но все же он и сам одарен способностями, пусть и совершенно другими, а непохожим на себя на фото он вышел по случайности.

Поклонницы Гоши не смогли не согласиться с тем, что на фото он действительно походит на Черчесова, но признались, что в жизни это два совершенно разных мужчины. Впрочем, представители сильного пола без волос зачастую похожи друг на друга, и в этом нет ничего удивительного — стоит только посмотреть на них с другого угла и уже сложно определить кто есть кто. В любом случае, каждый из них обладает своей собственной и неповторимой изюминкой. «Станислав Саламович, вы ли это?» «Ого, а я подумала что на самом деле Черчесов» «Ничего себе, усы надежды сделали из вас тренера сборной!» «А усики вам идут!»

Предлагаем ознакомиться со списком самых сексуальных лысых мужчин российского шоу-бизнеса, в который заслуженно попал и Гоша Куценко.