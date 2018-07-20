Пользовательница «Пикабу» рассказала о том, как из девочек делают новых Плисецких

На портале «Пикабу» начали обсуждать профессиональный спорт. Началось все с публикации пользовательницы под ником fionovaflora. Девушка занимается балетом. Она раскрыла все тайны самого жестокого жанра в искусстве. После этой публикации родители дважды подумают, прежде чем отдавать свою дочь в балет.

Балерина рассказала, что, когда девочка приходит в секцию, сразу исчезают комплексы. Ну а как им не исчезнуть, если переодеваться приходится на глазах у всех?

«Раздевалка общая, девочки и мальчики, могут забежать коллеги с бальных танцев, с акробатики — потом уже не паришься. На гастролях еще хуже: иногда приходилось переодеваться прям в зрительном зале, потому что гримерки заняты. Зрителей нет, но все коллеги рядом, даже мальчики».

Не секрет, что для балерины очень важен вес, поэтому ограничивать себя приходится всегда и во всем.

«Могли наорать, побить игрушечным молотком за любую прибавку в весе. Набрала 200 граммов — прыгай соте дополнительные 60 раз. Привычка не жрать, если срочно надо скинуть вес, осталась. Просто ешь кефир и огурцы, на ПП сесть проблема. За спиной грозный учитель, который наорет за сытный, но некалорийный рацион, так как вздует живот и прыжок будет хуже. Балерина должна порхать же. И в идеале питаться воздухом».

Вообще, самое популярное наказание в балете — «крутить фуэте». Наказать могут за все что угодно — от грязной одежды до неаккуратной прически.

«Сутулишься? Стой у станка до усрачки, пока осанку держать не научишься. Испачкала пачку и боди для занятий? Крути фуэте, когда остальные убежали домой, в следующий раз будешь аккуратней. Прическа. Выбилась прядь, остаешься в зале и крутишь фуэте».

Девушка рассказала, что травмы на балете получают такие, что дают о себе знать спустя годы.

«У меня вывернуты оба голеностопа, я уже третий год не ношу каблуки, которые трепетно люблю. Выворачивается нога, опухает, и я радостно хромаю около недели. Еще про спорт. Мне теперь только ЛФК и шахматы. С травмированными ногами не разбежишься».

Несмотря на все это, есть в балете и плюсы. Правда, их не так много.

«Отличная фигура, самодисциплина, коммуникабельность. Был бы еще шпагат, но у меня была порвана мышца на ноге, сесть на шпагат могу, но хромота обеспечена. Кто-то может. Осанка тоже плюс. Сильные, нет, очень сильные ноги, ну и все, наверно».

В комментариях к этому посту начались обсуждения профессионального спорта. Оказалось, что не только балет так жесток.

Иногда дело даже не в огромных физических нагрузках, а в отношениях с тренером и коллективом.