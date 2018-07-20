Братские узы: выбираем лучших братьев в сериалах

Создатели этих сериалов используют отношения между родными братьями как основу сюжета. Любовь или ненависть? Забота или соперничество? Любой из этих вариантов дает авторам сценария отличную базу для выстраивания сюжета. Сэм и Дин, «Сверхъестественное» Братья Винчестеры — потомственные охотники за нечистью, продолжающие дело своего отца. Они колесят по штатам на раритетной, до блеска отполированной «малышке» — Chevrolet Impala 1967 года. Из газет и от местных жителей братья узнают о таинственных убийствах или исчезновениях — и отправляются в очередной городок, чтобы разобраться с оборотнем, демоном или ведьмой. За 13 сезонов Сэм и Дин успели умереть и воскреснуть, побывать в аду и подружиться с ангелом.

Фото: кадр из сериала «Сверхъестественное»

Роли братьев Винчестеров исполнили Джаред Падалеки и Дженсен Эклс. По сценарию Дин старше Сэма на 4 года, что соответствует реальной разнице в возрасте актеров. За годы съемок в «Сверхъестественном» Джаред Падалеки и Дженсен Эклс так сдружились, что отношения у них получше экранных: актеры рассказывают, что в отличие от братьев Винчестеров, им никогда не хочется друг друга прикончить.

Джаред Падалеки отвечает на самый распространенный вопрос фанатов «Как проходят съемки?»

https://www.instagram.com/p/BgsZOOSgivt/?taken-by=jaredpadalecki

Дженсен Эклз поздравляет Джареда Падалеки с Днем рождения — 19 июля актеру исполнилось 36 лет.

https://www.instagram.com/p/Blbd56SgHjC/?taken-by=jensenackles

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Шерлок Холмс и доктор Ватсон: выбираем лучший актерский дуэтTeleprogramma.pro предлагает вам вспомнить самые яркие актерские дуэты в фильмах и сериалах о Шерлоке Холмсе и поучаствовать в опросе.

Если про Шерлока вы и так все знаете, то Майкрофт Холмс, старший брат знаменитого детектива-консультанта — персонаж куда более таинственный. Майкрофт Холмс занимает значительный пост в британском правительстве, хотя Шерлок говорит, что «Он и есть само правительство… когда не занят шпионажем для Великобритании или ЦРУ в свободное время». Фото: кадр из сериала «Шерлок»

Майкрофт по-своему опекает Шерлока и старается помочь ему в расследовании, но Шерлок не всегда считает эту помощь полезной. Оба брата обладают феноменальным интеллектом, но в разговорах не упускают возможности подколоть друг друга и указать на ошибку. При этом, перед родителями они друг друга прикрывают.

Стефан и Дэймон, «Дневники вампира» Роли вампиров братьев Сальваторе в сериале «Дневники вампира» исполнили Пол Уэсли Иэн Сомерхолдер . Отношения братьев осложняются тем, что они постоянно влюбляются в одну и ту же девушку.

Фото: кадр из сериала «Дневники вампира»

Сначала это была роковая красотка Кэтрин Пирс, которая и обратила их в вампиров, потом простая девушка Елена Гилберт. Стефан всегда отличался большим благоразумием и серьезностью, а Деймон нарушал все возможные нормы и правила приличия.

Фото: кадр из сериала «Дневники вампира»

На самом же деле и у Стефана есть свои скелеты в шкафу — он болезненно зависим от человеческой крови и теряет рассудок, когда начинает ее употреблять. А «плохой» братец, Деймон, нередко проявляет сочувствие и способен поступать по совести.

Предлагаем вам поучаствовать в опросе и выбрать лучших сериальных братьев: