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Зрители увидели оптическую иллюзию в эфире скандального реалити-шоу
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Зрители увидели оптическую иллюзию в эфире скандального реалити-шоу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Зрители британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») разглядели неожиданное отражение целующихся героев в зеркале. Об этом сообщает The Sun.
Камера запечатлела поцелуй двух участников шоу Джорджии Стил (Georgia Steel) и Сэма Берда (Sam Bird) в ванной комнате, где на стене висело большое зеркало. В кадре было видно, что мужчина положил руку возлюбленной на шею. Однако в отражении Берд обхватил талию девушки.
Внимательные телезрители быстро разглядели несоответствие и принялись выяснять, почему положение рук в жизни и зеркальном отражении не совпадают. Фанаты реалити-шоу быстро нашли ответ на загадку. Как оказалось, зеркало не обмануло: одну руку Берд действительно положил на шею Стил, а второй обхватил талию.
Love Island является аналогом реалити-шоу «Дом 2» или «Каникулы в Мексике». Отобранные девушки и парни отправляются на тропический остров, где пытаются найти себе пару и завоевать симпатию зрителей. Победителю достается крупный денежный приз.
Участники и создатели Love Island нередко становятся героями различных скандалов. В апреле пользователи соцсетей пришли в ярость от звезды шоу Эмбер Дэвис (Amber Davies), которая в эфире радиостанции «Би-би-си» выступила с советами о сексе.
В начале июля телезрители пожаловались на продюсеров программы, которые довели одну из жительниц острова до истерики.
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