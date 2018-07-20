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На детской площадке в парке «имени Артема Бородина» покрасили игровые элементы
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На детской площадке в парке «имени Артема Бородина» покрасили игровые элементы 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» Денис Тушов.
«Замечание устранено, в рамках текущего содержания выполнены работы по покраске малых архитектурных форм на детской площадке», — говорится в сообщении за подписью Тушова.
Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)
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