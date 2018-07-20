На детской площадке в парке «имени Артема Бородина» покрасили игровые элементы

Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» Денис Тушов.

«Замечание устранено, в рамках текущего содержания выполнены работы по покраске малых архитектурных форм на детской площадке», — говорится в сообщении за подписью Тушова.

Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)