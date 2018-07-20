Джо не делится едой: актер «Друзей» располнел до неузнаваемости

Да и с личной жизнью не клеится…

«Помните! Джоуи Трибианни не делится едой!» Эта фраза из любимого сериала навсегда в памяти (а то и в обиходе) поклонников «Друзей». И вот она воплотилась в жизни с исполнителем этой роли Мэттом Лебланом , которому 25 июля исполнится 51 год.

Актер был замечен на ланче со своей 14-летней дочкой Мариной в Лос-Анджелесе. Заказ в кафе был сделан такой, что Daily Mail описала его как low-key, то есть «небогатый». Что ж, помните: Джо не делится едой!

Ну вот такой он: едой не делится. Ничего не поделаешь!

Отметим также, что на редкой семейной вылазке Мэтт выглядел крайне грустно, а сам обед, на который Марина привела еще и подругу, продолжался недолго: едва ланч был съеден, Леблан поспешил запрыгнуть в машину.

Бывший красавчик Джо выглядел уставшим и заметно располневшим.

Впрочем, ничего удивительного в подавленном поведении звезды нет: он сейчас одинок. Напомним, в 2006 году он развелся со своей первой женой Мелиссой, которая и подарила ему дочь, после интриги на стороне. После чего он встречался с актрисой Андреа Андерс, игравшей в сериале «Джоуи». Но три года назад разошлись и они. Однако с тех пор его периодически видят в компании другой девушки — Авроры Миллиган, которую многие считают его новой пассией. Но Джо рядом с ней выглядит столь растерянным и невеселым; так и непонятно, приносят ли ему эти встречи настоящее счастье.

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