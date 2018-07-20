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Белоруссия ограничила ввоз птицы и свинины из некоторых регионов России
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Белоруссия ограничила ввоз птицы и свинины из некоторых регионов России 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 20 июл — РИА Новости. Белоруссия ограничила ввоз свинины из Московской области России из-за классической чумы свиней (КЧС), а также ввоз птицы из Смоленской области из-за птичьего гриппа, сообщил в пятницу департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода республики.
"По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Московской области зарегистрирован случай заболевания классической чумой свиней", — говорится в сообщении на сайте департамента.
В связи с этим с 19 июля введены временные ограничения на ввоз в Белоруссию из Московской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции. При этом отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в республику из этого региона.
Что касается ограничения на ввоз птицы из Смоленской области РФ, в сообщении департамента указано, что, по информации Международного эпизоотического бюро, на территории Смоленской области зарегистрирован новый случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом.
В связи с этим 21 июля вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатой дичи) и другой продукции.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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