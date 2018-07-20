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Топ 10 образов недели: от Бейонсе и до Ким Кардашьян
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Топ 10 образов недели: от Бейонсе и до Ким Кардашьян 

Журнал ОК! 45 минут назад
Звезды стараются: тщательно подбирают свои образы как для больших светских мероприятий, так и для прогулок, например, с семьей. Эти 10 знаменитостей не зря старались, раз попали в нашу подборку лучших образов недели.
Бейонсе
Фотография: Legion-Media Бейонсе
Первое место в нашей подборке занимает Бейонсе, про которую только и говорят, в связи с её заметно подросшим животиком. Однако на этих фотографиях из Ниццы нет никаких оснований для подозрений в том, что она беременна. Или мини-шорты со шнуровкой и свободная футболка так умело скрыли улику? Здесь важно обратить внимание на платок, который обязательно должен появиться среди ваших аксессуарах этим летом.
Мелания Трамп
I had a wonderful time visiting @MicrosoftIPC & meeting the students on their Council for Digital Good. Thank you students for being leaders & sharing your creativity in the cyber community. #BeBest
A post shared by First Lady Melania Trump (@flotus) on  Jul 19, 2018 at 1:41pm PDT  Вчера, 19 июля, Мелания в очередной раз продемонстрировала свой безупречный вкус, когда пришла на встречу со студентами. На супруге президента США был клетчатый костюм-двойка и черная водолазка.
Джиджи Хадид
Фотография: Legion-Media Джиджи Хадид
Старшая сестра Хадид — точно звезда street style образов.
Иванка Трамп
Фотография: Legion-Media Иванка Трамп
Почему-то наряды Иванки Трамп теперь не так часто и бурно обсуждают. Мы этот строгий образ прозвали бы «Госпожа Конспирация».
Меган Маркл
Фотография: Legion-Media Меган Маркл и принц Гарри
В этом пудровом платье в виде тренча герцогиня Сассекская (вместе со своим герцогом) посетила выставку в Лондоне и в очередной раз покорила всех присутствующих своим нежным луком. Автором платья стал канадский бренд House of Nonie, фанаткой которого Меган является ещё со времен съемок в «Форс-мажорах».
Кейт Бекинсейл
Фотография: Legion-Media Кейт Бекинсейл
44-летняя актриса умело подчеркивает свою стройную фигуру, что даже клетка не полнит.
Оливия Манн
Фотография: Legion-Media Оливия Манн
Оливия Манн в велюровом костюме на фестивале Comic-Con 2018.
Кайли Дженнер
Фотография: Legion-Media Кайли Дженнер
Кайли Дженнер, кажется, начала брать «уроки стиля» у Пэрис Хилтон.
Королева Испании Летиция
Фотография: Legion-Media Королева Летиция и король Филипп VI  Испанская королева просто очаровала поклонников своим шелковым ретро-платьем в горох.
Ким Кардашьян
Фотография: Legion-Media Ким Кардашьян
Добавили сюда на случай, если вы фанаты креативного дизайна Канье Уэста.
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