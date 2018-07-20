Берл Лазар пожелал евреям дружить перед самым скорбным праздником года

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости . В преддверии праздника 9 ава главный раввин России Берл Лазар обратился к еврейской общине страны с призывом любить и поддерживать друг друга и не допустить взаимной вражды, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

Девятый день еврейского месяца ав — это традиционное время траура и поста в память о разрушении двух храмов Иерусалима вавилонянами и римлянами. В глазах евреев 9 ава стало символом всех несчастий еврейского народа, в этот день также вспоминаются сорокалетние скитания в пустыне Негев и изгнание евреев из Испании в 1492 году. Однако в этом году он совпадает с шаббатом, традиционно самым радостным днем недели у всех иудеев.

"Шабат — это праздник! Поэтому все проявления скорби и траура откладываются на сутки, а сегодня мы должны радоваться и веселиться. Причем радоваться и веселиться даже больше, чем в обычную субботу!", — привели в пресс-службе слова Берл Лазара.

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Главный раввин напомнил, что храмы Иерусалима были разрушены из-за того, что народ погряз во взаимной ненависти и вражде, что является самым страшным грехом перед Богом. «Он положил нам заповедь взаимной любви. Насколько тяжек грех, настолько тяжело и наказание за него», — убежден Берл Лазар.

И наказание дается евреям для того, чтобы они смогли исправить ситуацию. Главный урок Девятого ава, продолжает раввин, заключается в том, что нужно делать все возможное, дабы не допустить взаимной вражды, быть едиными, любить друг друга, помогать друг другу и поддерживать друг друга.

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"И в этом году, когда Девятое ава приходится на шабат, мы должны это осознать с особенной силой. За субботним столом, когда мы все вместе, приходит ясное понимание того, как важно быть едиными, как важно дружить! Скорбь о разрушенном храме остается, но шабат дает нам заряд духовного подъема и урок правильного поведения. И дай Бог, чтобы мы этот урок усвоили и претворили в жизнь", — заключает Берл Лазар.