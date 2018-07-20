В Израиле одиноким женщинам разрешили обращаться к помощи суррогатных матерей

На одиноких мужчин такое право не распространяется.

В Израиле одинокие, незамужние женщины, которые по медицинским показателям не могут самостоятельно родить малыша, получили законодательное право обращаться к суррогатным матерям.

Последние 22 года законом разрешалось прибегать к помощи суррогатных матерей только разнополым супругам, исключительно в случае невозможности самостоятельно выносить и родить малыша.

После длительного и чрезвычайно бурного обсуждения, отклонив все возражения, пленум Кнессета утвердил в третьем, итоговом, чтении поправку к «Закону о суррогатном материнстве»… (Она) расширяет круг имеющих право на суррогатное материнство также и на женщин-одиночек, которые по медицинским показаниям не могут выносить ребенка,

Интересно, что на одиноких мужчин и на гомосексуальные пары право обращения к суррогатным матерям не распространяется, что уже вызвало недовольство в определенных кругах общества.

К слову, не так давно Максим Галкин впервые откровенно прокомментировал тему суррогатного материнства.

Фото: Instagram

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