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В Израиле одиноким женщинам разрешили обращаться к помощи суррогатных матерей
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В Израиле одиноким женщинам разрешили обращаться к помощи суррогатных матерей 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
На одиноких мужчин такое право не распространяется.
В Израиле одинокие, незамужние женщины, которые по медицинским показателям не могут самостоятельно родить малыша, получили законодательное право обращаться к суррогатным матерям.
Последние 22 года законом разрешалось прибегать к помощи суррогатных матерей только разнополым супругам, исключительно в случае невозможности самостоятельно выносить и родить малыша.
После длительного и чрезвычайно бурного обсуждения, отклонив все возражения, пленум Кнессета утвердил в третьем, итоговом, чтении поправку к «Закону о суррогатном материнстве»… (Она) расширяет круг имеющих право на суррогатное материнство также и на женщин-одиночек, которые по медицинским показаниям не могут выносить ребенка,
— цитирует пресс-службу парламента Израиля РИА «Новости».
Интересно, что на одиноких мужчин и на гомосексуальные пары право обращения к суррогатным матерям не распространяется, что уже вызвало недовольство в определенных кругах общества.
Отметим, среди российских и зарубежных звезд немало тех, кто обратился к суррогатным матерям, чтобы обзавестись потомством. Среди них — Алла Пугачева и Максим Галкин, Филипп Киркоров, Алена Апина, Роберт Де Ниро и многие другие.
К слову, не так давно Максим Галкин впервые откровенно прокомментировал тему суррогатного материнства.
Фото: Instagram
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