«Последний айфон может позволить себе каждый»: россиянка рассказала о плюсах и минусах жизни в Норвегии

26-летняя студентка Маша из Архангельска переехала жить в норвежский городок Будо и обнаружила немало отличий в жизни в России и Скандинавии.

Конечно, ее сравнения основаны только на личном опыте, но помимо очевидных плюсов жизни в развитой благополучной стране нашлись и вещи, в которых русская земля все же преуспевает.

Сначала о плюсах Норвегии

Вода из-под крана

Машу восхитил тот факт, что в Норвегии можно спокойно пить воду из-под крана, не думая о вреде для здоровья. Можно стоять под душем с открытым ртом, можно идти по улице, зайти в супермаркет и налить там воды в свою бутылку. Удобно!

В России же студентке все время приходилось покупать бутилированную воду.

«Пить воду из-под крана в России крайне не рекомендуется, и я надеюсь, вы так не делаете».

Вежливые люди

В Норвегии вам никогда не нахамят в транспорте, не толкнут, а если и толкнут, то сразу извинятся, глядя прямо в глаза, а не бормоча что-то себе под нос, убегая вдаль.

А вот у нас люди мало заботятся об удобстве других — например, толкаются и грубят, лишь бы залезть в вагон метро. Маше пришлось долго привыкать к спокойной уравновешенной жизни, где никто никуда не спешит.

«Если, например, в магазине вы долго ищете мелочь в кармане, на вас никто косо не посмотрит. Только эмигранты».

Сортировка мусора и пустые бутылки

За покупку напитка в пластиковой таре в Норвегии нужно дополнительно заплатить 1-1,5 кроны (около 10 рублей), но эти деньги возвращаются, когда ты сдаешь бутылку. Большинство местных жителей не парятся об этом и хранят бутылки дома, а в один прекрасный момент приходят сразу с мешком и получают назад свои кровные. Точнее, магазин возвращает не деньги, а чек на определенную сумму, на которую здесь же можно приобрести продовольствие.

К сортировке мусора студентке пришлось долго привыкать, но потом она зауважала норвежцев за их подход к переработке отходов.

«У них даже дома по несколько ведер: для пластика, бумаги, общего мусора. А в университете вообще очень много корзин, там можно отделить даже бумагу от картона».

Равенство и братство

«Никто не смотрит на разносчика пиццы как на человека, у которого не удалась жизнь, потому что все понимают, что его зарплата примерно такая же, как и у остальных».

Еще один существенный плюс жизни в Норвегии — разница между самой большой и самой маленькой зарплатой минимальна. В России этот разрыв куда существеннее.

Никакой зависти

Этот пункт вытекает из предыдущего — здесь никого не удивить последним айфоном, потому что каждый может себе его позволить. Все имеют примерно одинаковую зарплату, а потому не завидуют наличию у соседей каких-то бытовых вещей или модной одежды.

«Если ты идешь в дорогой, брендовой кофте, они не смотрят на тебя и не думают, какой ты классный, сколько у тебя денег».

А теперь плюсы России. Да-да, по некоторым вещам Маша все же скучает

Транспорт

В России удобный, дешевый и быстрый транспорт, который ходит постоянно — с самого утра и буквально до самой ночи. В норвежском Буро есть только четыре основных автобуса, которые ходят где-то раз в полчаса. В пиковое время, когда люди едут на работу и с работы, автобус ходит раз в 10-15 минут. А еще он очень дорогой.

«Транспорт в Норвегии стоит ужасных денег, то есть в среднем, без проездного, поездка будет стоить 450 рублей в одну сторону. Конечно, можно купить абонемент, и сумма будет чуть меньше за каждую поездку. Но… 450 рублей… Это выходит за грани моего понимания о ценах».

А по воскресеньям автобусы вообще почти не ходят — не чаще, чем раз в час. Просто на выходных норвежцы никуда не ездят, они сидят дома или гуляют.

Дешевые продукты

В Норвегии ты покупаешь продукты в основном по скидкам. Например, если видишь сыр за 69 крон/килограмм (550 рублей) — надо брать. Потом когда-нибудь пригодится, а по такой цене его уже не купишь.

«В России я психологически могу позволить себе купить больше продуктов, и не самых дешевых».

А еще нельзя все купить в одном магазине — большинство продуктов выгоднее брать в разных местах.

Погода

Студентка Маша не в восторге от погоды в Будо — там дождь льет с утра до вечера, постоянно. Даже хуже, чем в Питере.

«В Питере, например, если погода плохая, ты можешь воспользоваться зонтиком. В Норвегии это бесполезно, потому что дождь льет в лицо отовсюду. И зонт ломается сразу же, потому что ветра дикие».

Сейчас, когда Маша бывает в Санкт-Петербурге, ей кажется, что там даже не дождь — она не надевает капюшон и не замечает мелких капель. Мелкие капли для нее — обычная нормальная погода.

Кафе, бары и рестораны

В России позволить себе поход в кафе совсем нетрудно. Конечно, речь идет не об огромных стейках, а о перекусе вроде салатика с кофе. В Норвегии трапеза вне дома обойдется чуть ли не в состояние.

«В Будо ты скорее можешь позволить себе… кофе. Иногда с булочкой. Но точно ничего больше».

Маша — студентка, а норвежские студенты в кафе не сидят, слишком дорого. Обычно они зависают друг у друга дома, пойти куда-то — случай исключительный.

Круглосуточные магазины

Проблема не только в круглосуточных магазинах, по воскресеньям даже днем трудно найти что-то, что будет открыто.

В Будо все же есть сеть магазинов, которая работает по воскресеньям, но они закрывают больше половины территории, оставляя небольшой закуток. Там можно купить товары первой необходимости за очень большие деньги.

«Если ты не задумался о еде заранее и умираешь, то можешь, конечно, купить себе мяса. Но если подождать до понедельника, его можно купить гораздо дешевле».

И да, в Норвегии нет никаких круглосуточных магазинов и аптек. А еще магазины закрываются на праздники вроде Пасхи.

«О еде всегда нужно думать сильно заранее. Это ужасно неудобно, потому что ты просто можешь забыть».