Елизавета Боярская и Максим Матвеев устроили себе второй медовый месяц

@lizavetaboЕлизавета Боярская и Максим Матвеев устроили себе второй медовый месяц Елизавета Боярская (32) и Максим Матвеев (35) женаты восемь лет и воспитывают 6-летнего сына Андрея. При этом на своих страничках в социальных сетях они крайне редко выкладывают совместные снимки. Их буквально можно пересчитать по пальцам! Тем больше было удивление фолловеров, когда они увидели серию снимков любимой пары. Оказалось, Боярская и Матвеев решили устроить себе отпуск. И не где-нибудь, а в родном городе Елизаветы Санкт-Петербурге.

@maxim_matveev_

Актеры делятся селфи на фоне достопримечательностей одного из самых красивых и знаменитых городов России. Кстати, актеры поженились именно здесь, в Питере. На свадьбу пригласили всех многочисленных друзей — событие отмечали несколько дней подряд. Елизавета Боярская рассказывала, что свадебное платье в стиле 1960-х она купила в последний момент в одном из торговых центров. К слову, официального медового месяца у молодоженов не было. Поклонники предположили, что они решили устроить его сейчас.

Напомним, некоторое время назад упорно ходили слухи, что актеры расстались и готовятся оформить развод. Затем Елизавета Боярская официально заявила, что подобные разговоры — это выдумка желтой прессы. Сегодняшние снимки доказывают, что в звездной семье действительно все хорошо.

А тем временем фото многодетной Натальи Водяновой в бане вызвало фурор в сети.

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