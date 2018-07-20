Ещё
Елизавета Боярская и Максим Матвеев устроили себе второй медовый месяц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елизавета Боярская и Максим Матвеев устроили себе второй медовый месяц 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@lizavetaboЕлизавета Боярская и Максим Матвеев устроили себе второй медовый месяцЕлизавета Боярская (32) и Максим Матвеев (35) женаты восемь лет и воспитывают 6-летнего сына Андрея. При этом на своих страничках в социальных сетях они крайне редко выкладывают совместные снимки. Их буквально можно пересчитать по пальцам! Тем больше было удивление фолловеров, когда они увидели серию снимков любимой пары. Оказалось, Боярская и Матвеев решили устроить себе отпуск. И не где-нибудь, а в родном городе Елизаветы Санкт-Петербурге.
@maxim_matveev_
Актеры делятся селфи на фоне достопримечательностей одного из самых красивых и знаменитых городов России. Кстати, актеры поженились именно здесь, в Питере. На свадьбу пригласили всех многочисленных друзей — событие отмечали несколько дней подряд. Елизавета Боярская рассказывала, что свадебное платье в стиле 1960-х она купила в последний момент в одном из торговых центров. К слову, официального медового месяца у молодоженов не было. Поклонники предположили, что они решили устроить его сейчас.
Напомним, некоторое время назад упорно ходили слухи, что актеры расстались и готовятся оформить развод. Затем Елизавета Боярская официально заявила, что подобные разговоры — это выдумка желтой прессы. Сегодняшние снимки доказывают, что в звездной семье действительно все хорошо.
А тем временем фото многодетной Натальи Водяновой в бане вызвало фурор в сети.
@lizavetabo
Лиза: последние новости
«Фигура уже не та!»: 48-летняя Юлия Меньшова впервые показала фото в купальнике Регина Тодоренко больше не скрывает беременность Счастливы вместе: Регина Тодоренко страстно целуется с Владом Топаловым в аэропорту (видео)
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини13
Тест: какая работа вам подходит11
Как живут вдовы знаменитостей
«Недотрогу она строила только со мной»60
Почему Фаина Раневская никогда не была замужем6
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение