Вы удивитесь, когда узнаете, сколько лет жизни тратите на уборку

Теперь у вас точно есть аргумент, чтобы попросить у мужа внеплановый летний отдых…

Кажется, после этих цифр американских ученых возненавидит весь мир мужчин… Но, как минимум, представители сильного пола больше уж точно не смогут сказать что-то вроде: «Да ты вообще-то ногти только и красишь». Одна уборка квартиры чего стоит!

Как показало исследование, каждая женщина тратит на то, чтобы навести порядок, шесть драгоценных лет. А это, на минуточку, почти десятая часть, если считать, что средняя продолжительность жизни 78 лет! А русские-то убираются побольше американок.

К такому выводу исследователи пришли, внимательно наблюдая и анализируя ежедневный график больше 400 американок на протяжении года. А после умножили затраченные на уборку часы на среднюю продолжительность жизни в Штатах.

И вуаля, нарисовалась та самая цифра. Страшно? Еще бы! Испугались даже сами исследователи, точнее, та их часть, что носит юбки!

Любопытно и то, что количество затраченного на уборку времени никак не зависит от того, замужем ли девушка… Ведь большинство свободных красоток, напротив, со шваброй в руках любили снимать стресс после неудачного свидания или от скуки.

Но вот о последнем пункте вашему МЧ знать вовсе не обязательно! Зато у вас в руках, а точнее в швабре, появился весьма веский аргумент попросить любимого отвезти вас на море и прямо сейчас! Ведь шесть лет жизни-то мы им дарим, а это совсем немалый срок.

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