Красивая, успешная, нелюбимая: причины женского несчастья

С наступлением лета становится особенно заметно, как много в Москве красивых девушек. И не просто красивых — талантливых, умных, умеющих и зарабатывать деньги, и тратить их. Они сидят на летних верандах дорогих ресторанов, ходят на занятия йогой и тренинги личностного роста, их одежда соответствует последним тенденциям моды. Они успевают все: и читать новинки литературы, и учить по три иностранных языка, и работать в хороших компаниях с хорошими зарплатами.

Единственное, что им не удается, — это личная жизнь. Многие уже отчаялись найти достойного спутника жизни и вычеркнули этот пункт из своих планов. Другие недоумевают: как же так? Ведь я практически совершенство! И я не хочу оставаться одна.

Так почему же остаюсь?

Москвичка Мария — одна из них. Она согласилась рассказать «КВ» о своей жизни, такой неудачной в личном плане и такой успешной во всех остальных аспектах. Психолог Олег Шевченко считает, что ничего парадоксального в ситуации Марии и ей подобных нет. И поделился с нами своими соображениями о том, почему женщины, казалось бы, сотканные из одних достоинств, остаются одинокими.

Сейчас Маше 32. У нее точеная фигура (фитнес три раза в неделю), иконописное лицо (природные данные плюс старания косметологов), должность начальника крупного отдела в известной госкомпании, не экономящей на зарплатах сотрудников, квартира в центре Москвы, дорогой автомобиль.

— Только не надо думать, что я из числа дамочек, повернутых на внешности и деньгах, — уточняет Мария. — Я очень много читаю, постоянно учусь — не с целью повышения квалификации, а ради собственного развития. Сейчас, например, хожу на курс лекций по изобразительному искусству Средневековья — выкраиваю время. В жизни столько всего интересного, и все хочется успеть…

Мужчины при виде Маши шеи сворачивают. В ее жизни было четыре серьезных романа, два из которых можно назвать гражданскими браками, но каждый из них заканчивался крахом.

Виктор. «Недостаточно развит. И, главное, не хочет развиваться»

Они познакомились, когда Маша еще училась в университете, а Витя поступил в аспирантуру — он был богом в химии, впоследствии блестяще защитил диссертацию и сразу после этого был приглашен работать в Германию. Но об этом чуть позже.

Роман вспыхнул бурно и ярко. Они встречались ежедневно, иногда глубокой ночью, поскольку свободного времени у обоих было очень мало: Витя отдавал всего себя науке, Маша много училась — и в вузе, и на курсах испанского языка, плюс брала частные уроки сальсы — такое у нее было тогда увлечение. Но провести день, с тем чтобы не увидеться, было выше их сил.

— Мы очень скоро начали жить вместе, — говорит Мария. — Иначе очень трудно — мы же заняты с утра до вечера, и встречаться удавалось урывками, отнимая это время от сна. Витя сразу предложил пожениться, но я не была уверена, что хочу этого. Да, я была влюблена, но мне все время мешало, что Витя недостаточно развит. И, главное, не хочет развиваться. Ну нельзя же жить только химией! Мне с трудом удавалось вытащить его даже просто в театр. А когда я попросила его ходить со мной на сальсу — мне же хочется танцевать со своим любимым мужчиной, а не абы с кем, — он только рассмеялся, заявив, что с его грацией танцы невозможны.

В тот день они впервые поссорились всерьез.

— Ты посмотри на меня, — возмущалась Маша, — я слежу за своей фигурой, все время стараюсь быть на уровне, прикладываю к этому усилия, и мне удается. А ты? У тебя уже живот выпирает — и это в 24 года! Если честно, когда ты раздеваешься, на тебя бывает противно смотреть.

Витя обиделся и замолчал. Маша пыталась объяснить ему, что он, конечно, дорог ей и с брюшком, но она хочет, чтоб он работал над собой, был еще лучше — не только для нее, но в первую очередь ради него самого. Однако любимый заявил, что желает жить так, как ему нравится, а не так, как требует Маша.

— То же самое было и с сексом, — вспоминает она. — Мне хотелось какой-то новизны, я придумывала всякие прибамбасы, даже на курсы такого рода ходила… Могу сказать, что являюсь асом в постели! Но Витю это мало интересовало, ему было вполне достаточно трех стандартных позиций…

Кто первым признал, что совместная жизнь не удалась, Мария точно не помнит. Но говорит, что решение расстаться оба приняли с легким сердцем. Витя упорно не хотел меняться, а она — мириться с его пассивным образом жизни.

— Вот только я удивилась, когда несколько лет спустя он уехал в Германию работать в крупном институте. И стал выкладывать фотки в соцсети — он там и кайтингом занимается, и на симфонические концерты ходит. Странно, раньше его ничего не интересовало. Даже обидно немножко…

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:

«Девушки, подобные Марии, обычно очень требовательно относятся к своим партнерам. Им хочется, чтоб мужчина соответствовал: если она сама занимается спортом, интересуется искусством, активно делает карьеру, то и он должен быть таким же. Эти девушки не понимают главного — человека надо принимать таким, какой он есть. Не пытаться переделать, а сказать себе: с такими-то его качествами придется мириться. Если мириться невозможно — надо расставаться. А если хочется заинтересовать делом, которым занимаетесь, — пытайтесь именно заинтересовать, а не заставлять. Любая критика убийственна для отношений. В данном случае Виктор был не так уж пассивен, как казалось Марии, — судя по его дальнейшей жизни. Но его раздражало давление с ее стороны. Что же касается секса, то позиционирование девушкой себя асом в постели скорее оттолкнет, чем привлечет представителя противоположного пола. Богатый сексуальный опыт избранницы мало кого порадует. Кроме того, при таком позиционировании страшно самому не оказаться асом».

Александр. «Все испортил его дурной характер»

Он появился в жизни Марии в тот момент, когда ее карьера вовсю шла в гору — она стала топ-менеджером в крупной иностранной компании и претендовала на должность гендиректора подразделения. В подчинении у Маши было более полусотни человек, и она гордилась тем, что ей удается разрешать все возникающие проблемы.

— Саша тоже был успешен в делах — управлял собственным бизнесом, — рассказывает Мария. — Для меня это было очень важно, ведь мужчина должен зарабатывать никак не меньше своей жены, иначе это мезальянс. К тому же он мне очень нравился — уверенный в себе, мужественный, решительный. Именно таким в моем представлении и должен быть настоящий мужчина.

Поначалу все шло как нельзя лучше: влюбленные поселились в просторной квартире Александра, все свободное время проводили вместе, советовались друг с другом о рабочих проблемах — в их делах было много похожих моментов.

Главным минусом супруга, по словам Марии, являлся тяжелый характер. Он совершенно не терпел возражений, взрывался, если она спорила или настаивала на своем.

— Почему ты все время учишь меня, как я должен поступить? — спросил он ее после одной из наиболее серьезных ссор. — Почему повышаешь голос? Я на фирме руковожу большим коллективом, мне хочется хотя бы дома расслабиться.

— Так и я тоже руковожу! — возмутилась Маша. — И коллектив у меня не меньше. И опыт не хуже твоего. Ты считаешь, что я должна во всем тебе подчиняться и со всем соглашаться? Но это невозможно! Я привыкла, чтобы с моим мнением считались.

Со временем ссоры-споры у них стали возникать по каждому поводу: куда пойти в выходные, куда поехать в отпуск, что купить в подарок друзьям, к которым собирались на свадьбу, какой цвет штор выбрать для спальни…

— Я всегда мотивировала все свои предложения, объясняла подробно, почему они лучше, чем его варианты. Но, похоже, его просто бесило то, что я молча не беру под козырек. Он начинал орать и требовать просто сделать так, как хочет он. Но с какой стати? Почему я должна уступать, если я не глупее его?

В итоге постоянные скандалы привели к закономерному финалу — к разрыву. Для Маши это было большим ударом, она признает, что очень любила Александра и считала, что они являются прекрасной парой.

— Обиднее всего, что расстались из-за ерунды, — вздыхает она. — Не было ни измен, ни обманов, ни каких-то серьезных разногласий. И взгляды на жизнь у нас совпадали, и привычки, и пристрастия. Но вот его дурной характер все испортил. Да, я считаю, что причина именно в этом…

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:

«Очень показательно, что героиня в данном случае даже не понимает истинной причины неудачи. Да, характер у ее партнера, скорее всего, был крутой. Но это тем более требовало уступчивости и терпимости с ее стороны. Я часто слышу от женщин: почему я должна уступать? Всегда отвечаю: не должна, конечно. Но тогда и мира в семье не будет, и, скорее всего, самой семьи тоже.

Конечно, женщине, занимающей высокую должность, быть дома мягкой и покладистой кошечкой очень непросто — ведь работа требует от нее прямо противоположных качеств. Поэтому меня удивляют те, кто считает свои карьерные успехи и большой заработок достоинствами, привлекающими мужчин. Ровно наоборот! Деловые успехи говорят о таких чертах характера, как жесткость, самоуверенность, повышенная активность. А эти качества мешают, а не способствуют любви и взаимопониманию».

Андрей и Валерий. «Не хочу быть домохозяйкой!»

Мария признается, что после расставания с Александром ей трудно было найти достойного партнера — никто не шел в сравнение с ним. Тем не менее романы у нее случались, но долго не продолжались — хотя сама она и не стремилась к разрыву.

Андрей был разведен и стремился к созданию новой семьи — в этом их интересы совпадали. Но дальше начались сплошные расхождения.

— Он хотел сделать из меня настоящую клушу, — негодует Маша. — Чтобы я готовила, сама убирала квартиру, торчала дома все свободное время. Я в принципе и не против домом заниматься, и готовить мне даже нравится — но где взять на это время?

Она объясняла ему, что уборкой должны заниматься специально обученные люди, услуги которых стоят совсем недорого, еду можно заказывать в ресторане — это тоже им вполне по карману. А свободное время тратить на личностное развитие — это же гораздо важнее!

— Но Андрей ничего слушать не хотел — говорил, что ему нужен теплый дом, а если в нем готовят и наводят уют чужие люди, то этот дом вроде как не твой…

С Валерием разногласия тоже начались на почве того, что жизнь Маши слишком переполнена, как он выражался, всякой ерундой.

— Я посещала тренинг личностного роста — туда входили и ораторское мастерство, и занятия с психологом, и много всего другого полезного. Так он поставил вопрос ребром: или я, или этот тренинг! Считал, что это нечто вроде секты, что меня там дурачат и зомбируют. Но дело ведь не в этом — он и мои курсы испанского переносил с трудом, все спрашивал, зачем мне этот язык, ведь для работы и путешествий вполне достаточно английского. Я пыталась ему объяснить, что человек должен постоянно развиваться, повышать свой кругозор, эрудицию. Валера был не против пойти в театр или на выставку, но вот такая целенаправленная, последовательная деятельность его очень раздражала.

Мария доказывала Валерию, что он должен гордиться такой высокоразвитой женщиной, а также предлагала ходить на занятия с ней вместе, но ему это было неинтересно. И в те вечера, которые Маша проводила на курсах или тренингах, он уходил встречаться с друзьями. Ну а где друзья, там и подруги.

Новая женщина появилась в жизни Валеры настолько органично, что он даже не понял, что тут могло обидеть Машу.

— У нас же все равно уже давно не было никакой совместной жизни, только ночевали вместе! — недоумевал он, выслушивая ее претензии.

…С тех пор Мария одна. И уже свыклась с мыслью, что так и останется одна. Она считает, что такой женщине, как она, — красивой, деловой, образованной, обеспеченной, активной — найти достойного мужчину нереально. Потому что представителей сильного пола, обладающих тем же набором достоинств, просто не существует. А с теми, кто ими не обладает, ничего хорошего все равно не получается. Она говорит, что того же мнения придерживается большинство ее подруг — таких же прекрасных, деятельных и самодостаточных. Маша уверена, что каждая из них — настоящий подарок для любого мужчины.

Но вот сами мужчины своего счастья почему-то не понимают…

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:

«Когда девушки говорят о своих достоинствах, они очень часто причисляют к ним всяческие творческие занятия и увлечения. Да боже ж мой, кто вам сказал, что для брака это достоинства? Это недостатки, которые мужчина может терпеть ради других достоинств. Задумайтесь: ради чего мужчины женятся? Ради домашнего уюта, тепла, ради того, чтоб любимая женщина всегда была рядом, ради взаимной заботы и поддержки. Даже если сам мужчина много времени проводит вне дома, многим интересуется, многим увлекается — от жены он ждет совсем другого. Девушки часто фыркают: он хочет превратить меня в домохозяйку, в курицу! Превращаться в домохозяйку, конечно, не надо, но необходимо искать оптимальный компромисс. Чтоб, не отказываясь от собственных увлечений, находить время и для чисто женских домашних обязанностей, которые за вас не выполнит никакая домработница. Почти каждый мужчина предпочитает ужин, приготовленный любимыми руками».

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