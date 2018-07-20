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Вышла «Камасутра» с женским взглядом на удовольствие
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Вышла «Камасутра» с женским взглядом на удовольствие 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Впервые главную книгу о сексуальности проиллюстрировала женщина. Художница из Лос-Анджелеса Викто Нгай перерисовала «Камасутру» с акцентом на женские образы. Издание обещает быть самым наглядным в истории.
Новую версию «Камасутры» выпустило издательство The Folio Society, которое специализируется на «вечной литературе». Книга вышла этим летом ограниченным тиражом в 750 экземпляров. По словам Викто Нгай, она вложила в иллюстрации женский взгляд. Рассматривая картинки, читатель подсознательно будет ставить себя на место женщины, хотя сам текст отражает патриархальные устои прошлого.
Мне нравится идея, что она («Камасутра» — прим. ред.) учит вас, как иметь хорошую, полноценную жизнь не на небесах, а здесь, — отмечает художница. — Для меня это современно — вся идея «Камасутры» заключается в том, что мужчины и женщины должны наслаждаться своей семейной жизнью, включая половую часть. Я думаю, что это довольно круто и противоречит многим патриархальным идеям. Книга ориентирована не только на мужское удовольствие, но и на женское удовольствие. Да, часть ее все еще патриархальна, но все же, все это меня удивило.
Нгай старалась сделать иллюстрации достаточно наглядными, но при этом не пошлыми, а чувственными. Художница известна работами в сказочном стиле.
Как ты относишься к камасутре?
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