Культурный алкоголизм: как быть в хороших отношениях со спиртным

Рабочая неделя подошла к концу, а это значит, что самое время подумать о том, как провести долгожданные выходные. Чего скрывать: для многих из нас отдых так или иначе связан с употреблением алкоголя. И неважно, захочешь ты душевно посидеть в баре с парой пинт портера или устроить веселый кутеж с друзьями и подругами под виски и покер, значение имеет только одно: чтобы все прошло успешно, тебе следует научиться дружить с алкоголем. Если ты «новичок» или по каким-то причинам не знаешь нижеописанных правил, мотай на ус.

Не понижай градус

Одно из основных правил: градус можно повышать, но понижать — ни в коем случае. Все дело в том, что любой алкоголь — это стресс для организма, а для противостояния токсинам он дает сигнал специальным рецепторам, которые, в свою очередь, настраиваются на переработку алкоголя с необходимой скоростью, в зависимости от крепости напитка. Постепенно рецепторы действуют все интенсивнее, а коньяк или водка внезапно заканчивается. Тут тебе может прийти в голову мысль продолжить банкет чем-то более легким по крепости, например пивом. Как на это реагирует организм? Рецепторы-то работают с прежней скоростью, а тут начинает поступать пиво, которое гораздо менее крепкое. В итоге происходит слишком быстрое расщепление алкоголя и образуется огромное количество токсина альдегида, из-за которого ты получаешь сильнейшее опьянение, причем в максимально тяжелой форме. Оно тебе надо? Мы думаем, что нет. Поэтому запомни: градус не понижают!

Не смешивай

Второе фундаментальное правило распития гласит, что нельзя смешивать между собой спиртное, изготовленное из разного сырья и разной плотности: например, виски и вино (с игристым алкоголем вообще ничего не надо смешивать), пиво и портвейн. А что касается водки, так это вообще довольно недружелюбный напиток по отношению к другим, поэтому его стоит пить отдельно. Игнорирование этого правила может быть чревато очень быстрым опьянением, рвотным фонтаном и утренним знакомством с жестоким графом Бодуном. Отдельно дополним про коктейли и шоты: в составе одного коктейля или шота могут содержаться много разных компонентов в небольшой концентрации, поэтому если планируешь коктейльную вечеринку, просто не смешивай слишком разные напитки. Иными словами, решил пить, к примеру, Old Fashioned — старайся не переключаться на «Пино Коладу» (да и ты же не извращенец, в конце-то концов). А вот «Манхэттен» на замену вполне сгодится.

Не пей на пустой желудок

Очень желательно, чтобы перед алкомарафоном ты хорошо поел, так как еда замедляет всасывание алкоголя, и опьянение происходит значительно медленнее, да и на утро тебе будет гораздо легче. Кроме того, необходимо позаботиться и о закуске. К культурно-развлекательной программе с крепкими напитками стоит приготовить что-нибудь легкое и не сильно жирное, поскольку тяжелая пища усиливает нагрузку на печень и поджелудочную. Также на закуску вполне подойдут фрукты и овощи. Если ты пьешь в ночном клубе, баре или в любом месте, где с едой все сложно, обязательно покупай сок. А вот газировкой лучше алкоголь не запивать.

Пей не спеша

Бывает, что пьешь, пьешь, пьешь и пьешь, а эффекта ноль. Ради всего святого, не поддавайся на этот развод своего же организма. Эффект будет позже, и все, что ты выпил, подействует моментально да так, что ты рискуешь закончить тусовку где-нибудь в горизонтальном положении. Выпил стопку — закуси, запей, пообщайся, пройдись, но обязательно сделай паузу.

Не начинай сразу с тяжелой артиллерии

Если ты сразу начнешь пить крепкие напитки, то желудочно-кишечному тракту и печени будет значительно тяжелее держать удар. Поэтому, перед тем как пить высокоградусный алкоголь, купи себе бутылочку пива — таким образом ты сможешь чуточку подготовить организм к предстоящему марафону.

Избегай сомнительного алкоголя

Хороший, качественный алкоголь стоит денег. Даже если учесть всевозможные наценки, бутылка популярного ирландского виски Jameson объемом 0.7 мл ну никак не может стоить 300 рублей — это ведь очевидно. Покупая алкоголь сомнительного происхождения, ты рискуешь получить непоправимые последствия для своего здоровья. Оно того стоит? Конечно, нет. А если у тебя нет денег на хороший виски, купи проверенную водку.

Следуй культуре распития

В понятие культуры распития алкогольных напитков входит и барно-ресторанная эстетика, и знания о различных напитках и правилах их употребления, и причины потребления алкоголя как такового. Пить можно по-разному: можно накидаться прямо на лавке во дворе, можно собираться и культурно выпивать дома, а можно посидеть в тематическом баре — каждый выбирает для себя сам. Но все-таки мы считаем, что если уж и тратить свое здоровье, время и ресурсы на такое дело, то оно должно стоить того. Все должно быть цивильно, ведь надо же себя уважать.

Знай свою меру