Пятница на Составе: наконец-то разделись сами рекламщики!

О съемке в журнале MAXIM мечтают многие, и грех не попасть на страницы, если ты его директор! Пусть и по рекламе.

Редакция Maxim Online призывает клиентов не стесняться и заносить Любови Якушкиной рекламные бюджеты. А редакция Sostav ни к чему не призывает, просто традиционно желает всем хороших выходных.

Мотивационная система в MAXIM Online специфическая, как и сам журнал. Отсюда и «премиальные»: за перевыполнение плана директор по рекламе Любовь Якушкина получила в подарок фотосессию в своем родном издании.

Как опытный маркетолог девушка уверена, даже из пикантных фото можно извлечь свой коммерческий интерес (на благо журнала, разумеется).

Любовь Якушкина, директор по рекламе MAXIM Online (из интервью для MAXIM Online)

Я думаю, это пойдет на пользу бизнесу: не вредно лишний раз напомнить клиентам о себе. Решения принимаются не только на рациональном уровне, но и на эмоциональном — при прочих равных мы обычно делаем выбор в пользу того, кто нам просто нравится по-человечески.

И как говорится, ни слова больше.

Больше фото на MAXIM Online.