Ещё
Пятница на Составе: наконец-то разделись сами рекламщики!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятница на Составе: наконец-то разделись сами рекламщики! 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
О съемке в журнале MAXIM мечтают многие, и грех не попасть на страницы, если ты его директор! Пусть и по рекламе.
Редакция Maxim Online призывает клиентов не стесняться и заносить Любови Якушкиной рекламные бюджеты. А редакция Sostav ни к чему не призывает, просто традиционно желает всем хороших выходных.
Мотивационная система в MAXIM Online специфическая, как и сам журнал. Отсюда и «премиальные»: за перевыполнение плана директор по рекламе Любовь Якушкина получила в подарок фотосессию в своем родном издании.
Как опытный маркетолог девушка уверена, даже из пикантных фото можно извлечь свой коммерческий интерес (на благо журнала, разумеется).
Любовь Якушкина, директор по рекламе MAXIM Online (из интервью для MAXIM Online)
Я думаю, это пойдет на пользу бизнесу: не вредно лишний раз напомнить клиентам о себе. Решения принимаются не только на рациональном уровне, но и на эмоциональном — при прочих равных мы обычно делаем выбор в пользу того, кто нам просто нравится по-человечески.
И как говорится, ни слова больше.
Больше фото на MAXIM Online.
Sostav.ru: последние новости
Специалисты Роскачества проверили маринованный шашлык и выбрали лучший Midea и BBDO Moscow запустили новую рекламную кампанию Моя жизнь – мой стиль: Покрас Лампас продвигает новую коллекцию ИКЕА
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини13
Тест: какая работа вам подходит11
Как живут вдовы знаменитостей
«Недотрогу она строила только со мной»60
Почему Фаина Раневская никогда не была замужем6
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение