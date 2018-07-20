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Мультиплеер в Stardew Valley появится совсем скоро
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Мультиплеер в Stardew Valley появится совсем скоро 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Издательство Chucklefish наконец назвало день, когда поклонники знаменитого симулятора деревенской жизни Stardew Valley смогут поселиться на одной ферме. Обновление, открывающее мультиплеер, появится 1 августа. Первыми с ним познакомятся РС-игроки. На Xbox One, PS4 и Nintendo Switch многопользовательский режим прибудет позже, дата его установки пока не объявлена.
Приглашать новых жителей на собственную ферму можно будет через список друзей, коды или с помощью LAN-соединения. На участке можно построить до трёх хижин для поселенцев, каждая обойдётся в 100 золота и 10 камня. Общаться с друзьями позволят с помощью чата с парой сотен смайликов. При желании можно даже заключать «соседские» браки. А выгнать надоевшего друга можно, просто разрушив его хижину.
По умолчанию на одной ферме могут жить четыре человека. Тем, кому этого мало, стоит обратить внимание на модификацию Community Farm. Она добавляет огромную карту размером 156х156, на которой могут комфортно разместиться десять человек. Да, для расширения доступа также потребуется мод Unlimited Players.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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