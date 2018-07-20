Любовь или расчет? Эммануэль и Брижит Макрон и еще 7 пар, где женщина старше

В этом году Шэрон Стоун исполнилось 60. День рождения актриса провела на пляже со своим бойфрендом — 41-летним швейцарским бизнесменом Анджело Боффой. Влюбленные делали там всё, что обычно делают влюбленные, — обнимались и целовались. И обеспечили работой всех папарацци Майами. Самые зоркие даже разглядели бриллиантовое кольцо на пальце у именинницы и уже начали строить прогнозы, когда же будет свадьба. Но дважды разведенная Стоун решила попридержать коней и расторгла помолвку. Зачем, если и так всё неплохо: дом, карьера, трое приемных сыновей и прекрасный итальянец (в своем отдельном особняке).

Брюс Уиллис, Джонни Депп, Тут хочется сказать: все сходят с ума по-разному, а любят одинаково — и в 45, и в 28. Правда, в последние годы взрослые состоявшиеся женщины почему-то всё чаще выбирают парней на десять-двадцать лет младше себя. Как будто есть негласное правило: выходить замуж можно сколько угодно, главное, чтобы каждый следующий муж был моложе предыдущего. С другой стороны, мужчины поступают точно так же. Венсан Кассель Эштон Катчер — все они нашли свое счастье с молодыми и веселыми, теми, кто не променяет утренний секс на йогу и еще не обзавелся абонементом к пластическому хирургу. Почему нет, если в итоге довольны все?

Как ни странно, психологи здесь держат нейтралитет. Конечно, никто не отменяет адреналин, который дает союз с молодым мужчиной. Говорят, это даже круче, чем прыгнуть с парашютом. Но всё же такие отношения, как правило, работают по схеме «мать и сын» и характерны для подросших детей властных или холодных женщин. Увы, это так. Даже несмотря на бороду, которую часто отращивают влюбленные мальчики, чтобы не казаться сильно младше своих новых мам. Есть еще один момент — деньги. Как бы цинично это ни звучало, но взрослая состоятельная женщина — отличный трамплин для старта. Тем более что в состоянии влюбленности она легко делится опытом, связями и деньгами.

Так все-таки что это — расчет или любовь?

Принц Гарри и Меган Маркл

Трудно назвать пару, которая шокировала бы общественность так разнообразно. На фоне мезальянса, отягченного британским снобизмом, расовыми предрассудками и экстравагантным поведением родственников Меган, разницу в возрасте никто даже не заметил. Невеста старше жениха на три года — это просто смешно!

Брижит и Эммануэль Макрон

Еще вопрос, чем запомнится французам президенство Эммануэля Макрона. Реформами трудового законодательства или почти вызывающей (даже по французским меркам) любовью первого лица государства к своей жене, которую он держит за руку на всех официальных визитах и мероприятиях.

Эммануэль Макрон влюбился в свою будущую жену Брижит Троньё, когда ему было 15 лет и он вряд ли мог предложить ей что-нибудь еще, кроме пятерок в дневнике. В тот момент Брижит преподавала французскую литературу в школе La Providence в Амьене, а в свободное время готовила мужу-банкиру омлет и воспитывала троих детей— плюс-минус ровесников Макрона. Но разве дети помеха чувствам? Да и дети детям рознь. Некоторые из них, дав себе слово жениться на любимой учительнице, не отступаются.

Эммануэль и Брижит вместе 10 лет, и, хотя мадам уже 65 и с годами она моложе не становится, кажется, оба ни о чем не жалеют

Хайди Клум и Том Каулитц

Везде ходят за ручку Хайди Клум и Том Каулитц, гитарист Tokio Hotel, — в 2000-х эту группу слушали, наверное, все девочки-подростки. На 45-летие своей подруги 28-летний Том закатил мегапати с золотыми шариками и милым сюрпризом в виде ежа, утыканного, как иголками, шпажками с овощами.

Когда у тебя четверо детей, как у немецкой супермодели Хайди Клум, то одним больше, одним меньше — уже не важно. С 28-летним музыкантом 45-летняя Хайди чувствует себя на одной волне

и не стесняется демонстрировать это на публике.

Приянка Чопра и Ник Джонас

Несмотря на то, что еще весной 2017 года эти двое вместе пришли на бал Института костюма, представить их вместе было практически нереально — уж слишком они разные: она — 35-летняя актриса индийского происхождения, он — 25-летний популярный американский музыкант.

Поэтому парню прошлой зимой приписали еще более невероятный роман — с 55-летней Деми Мур . Правда, это оказалось фейком, а вот звезда сериала «Куантинко» Чопра в прошлом месяце отвезла любимого к себе на родину в Индию, где познакомила с семьей и даже взяла спутником на местную свадьбу. Не они ли следующие?

Мэрайя Кэри и Брайан Танака

48-летняя певица встречается с 35-летним танцором с 2016 года и, очевидно, чувствует себя рядом с ним хрупкой принцессой. Во всяком случае, свой последний день рождения Мэрайя Кэри отмечала в Диснейленде и, задувая свечи на торте, загадала желание, которое, надеемся, скоро сбудется.

Кстати, Мэрайя Кэри была одной из немногих женщин, которых обвинили в харассменте. Еще один камень в огород равноправия

Джулианна Мур и Барт Фрейндлих

Пример идеального брака, которых в Голливуде раз-два и обчелся: актриса и режиссер вместе 20 лет, у них двое детей, муж на 9 лет младше жены и страшно ревнует, когда она играет в интимных сценах. Даже если режиссер картины он сам. В активе Джулианны есть образцы практически всех кинонаград — от «Оскара» до «Золотой пальмовой ветви», и всё же лучшим, что есть у нее в жизни, она считает свой брак.

Робин Райт и Климент Жиро

В Instagram звезды «Карточного домика» 52-летней нет фото в белом платье. Зато у нее и у 31-летнего менеджера модного дома Yves Saint Laurent Климента Жиро с конца прошлого года на руках одинаковые кольца, что наводит на определенные мысли.

Личная жизнь Робин Райт — как мазурка: она состоит из множества сложных па, требующих от обоих партнеров виртуозного исполнения. Притом что список мужей и женихов актрисы невелик, невозможно сосчитать, сколько раз она подавала на развод и расторгала помолвку. Чего стоит один только брак с Шоном Пенном . На его фоне отношения с 31-летним Климентом Жиро кажутся заслуженной пенсией.

Шэрон Стоун и Анджело Боффа

Шэрон Стоун и Анджело Боффа

В этом году Шэрон было что праздновать: состоялась премьера интерактивного сериала Содерберга «Мозаика», в котором она сыграла главную роль, и ее собственный юбилей. К 60 годам актриса дважды побывала замужем, имела множество романов, но главными мужчинами в своей жизни считает приемных сыновей, что не помешало ей отметить свой день рождения на пляже

в компании 41-летнего бойфренда.

Комментарий психолога

Наш соотечественник Виген Геодакян выдвинул теорию, что мужчина — это локомотив эволюции, а те силы, которые природа ему дает, идут на рывок. Женщины же рассчитаны на стайерский бег и остаются в хорошей форме гораздо дольше своих ровесников. Плюс на фоне достижений фармакологии и косметологии развиваются естественные методы поддержания женской красоты. Неудивительно, что современная взрослая женщина так привлекательна для молодых мужчин. У таких отношений есть шанс, когда они строятся по принципу партнерства и, следовательно, растут и эволюционируют. Когда же реализуется схема «я сыночек, она — моя мамочка», там всё нехорошо и пойдет по обычному сценарию: мальчик повзрослеет, устроит подростковый бунт и уйдет к более молодой. Кроме того, в основе таких браков часто лежит социальное неравенство, когда она, например, владелица бизнеса, а он — молодой фитнес-тренер из глубинки. К сожалению, таких случаев достаточно и к психологу обычно обращаются те, кого использовали. Мои рекомендации, чтобы этого избежать: следует оказывать своему мужчине минимальную финансовую поддержку и стать для него музой. То есть поощрять его развитие и обучение. Если в какой-то момент отношения изживут себя и каждый пойдет своим путем, у обоих останутся приятные воспоминания, взаимное уважение и благодарность друг к другу.