Жизель Бундхен показала обложку своей книги о велнесе

Жизель Бундхен написала мемуары под названием «Уроки: мой путь к осознанной жизни», которые можно будет найти на полках книжных магазинов (если вы из США) уже в октябре этого года. А пока 37-летняя бразильская модель подогревает интерес к книге: вчера, например, она опубликовала обложку.

На обложке «Уроков» Жизель не стала демонстрировать свою стройную фигуру. Вместо этого — она надела рубашку оливкового цвета, нанесла минимум макияжа и сделала небрежные локоны.

Обложка книги Жизель Бундхен

Исходя из названия, уже понятно, что главная тема её книги — велнес. Однако параллельно звезда расскажет о своих взлетах и падениях.

В моей жизни было много судьбоносных моментов, взлетов и падений, которые сделали меня такой, какая я есть сейчас. Я рада, что могу поделиться этим с вами, — написала Жизель в комментарии к посту.