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Жизель Бундхен показала обложку своей книги о велнесе
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Жизель Бундхен показала обложку своей книги о велнесе 

Журнал ОК! 49 минут назад
Жизель Бундхен написала мемуары под названием «Уроки: мой путь к осознанной жизни», которые можно будет найти на полках книжных магазинов (если вы из США) уже в октябре этого года. А пока 37-летняя бразильская модель подогревает интерес к книге: вчера, например, она опубликовала обложку.
На обложке «Уроков» Жизель не стала демонстрировать свою стройную фигуру. Вместо этого — она надела рубашку оливкового цвета, нанесла минимум макияжа и сделала небрежные локоны.
Обложка книги Жизель Бундхен
Исходя из названия, уже понятно, что главная тема её книги — велнес. Однако параллельно звезда расскажет о своих взлетах и падениях.
В моей жизни было много судьбоносных моментов, взлетов и падений, которые сделали меня такой, какая я есть сейчас. Я рада, что могу поделиться этим с вами, — написала Жизель в комментарии к посту.
Напомним, что свое утро модель начинает с медитации и йоги, днем она ест только растительную пищу (как и её муж Том Брэди), кстати, рожала своих двоих детей Жизель на дому — об этом всем и о благотворительности мы надеемся подробнее узнать из предстоящих мемуаров.
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