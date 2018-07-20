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Лови момент: самые яркие фото недели
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Лови момент: самые яркие фото недели 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
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