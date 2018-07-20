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Народный календарь. 21 июля. Начинаем жать рожь
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Народный календарь. 21 июля. Начинаем жать рожь 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В этот день православные вспоминают святого великомученика Прокопия, который в народе был известен как Жнец или Жатвенник.
С 21 июля начинали жать рожь. Крестьяне обычно устраивали молебен в честь святого великомученика. На Руси накрывали столы и подавали угощения.
Прокопий жил в Иерусалиме во времена императора Диоклетиана. Его отец был христианином, а мать — язычницей. Прокопий получил светское образование и быстро продвигался по службе.
Прокопий, которого при рождении назвали Неаний, в 303 году отправился с заданием на гонения христиан. Однако в пути увидел распятие и услышал голос Иисуса Христа. После этого Неаний стал его защитником. Его арестовали и поместили в тюрьму.
Согласно преданиям, ночью в темницу к Неанию пришел Иисус Христос, крестил его и дал новое имя — Прокопий. Святого великомученника пытали и требовали отречься от веры, но он не сдался. В итоге Прокопия казнили.
В этот день, 21 июля, принято произносить: как ты, матушка-рожь, целый год шаталася, да не скудалася, так бы и мне рабу Божию, жать, да не скудаться.
Еще был заговор от ос: «Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а я тебе, всех ос отец, дам пирога конец».
Именины отмечают: Александр, Дмитрий, Николай, Федор.
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