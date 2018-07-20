Народный календарь. 21 июля. Начинаем жать рожь

В этот день православные вспоминают святого великомученика Прокопия, который в народе был известен как Жнец или Жатвенник.

С 21 июля начинали жать рожь. Крестьяне обычно устраивали молебен в честь святого великомученика. На Руси накрывали столы и подавали угощения.

Прокопий жил в Иерусалиме во времена императора Диоклетиана. Его отец был христианином, а мать — язычницей. Прокопий получил светское образование и быстро продвигался по службе.

Прокопий, которого при рождении назвали Неаний, в 303 году отправился с заданием на гонения христиан. Однако в пути увидел распятие и услышал голос Иисуса Христа . После этого Неаний стал его защитником. Его арестовали и поместили в тюрьму.

Согласно преданиям, ночью в темницу к Неанию пришел Иисус Христос, крестил его и дал новое имя — Прокопий. Святого великомученника пытали и требовали отречься от веры, но он не сдался. В итоге Прокопия казнили.

В этот день, 21 июля, принято произносить: как ты, матушка-рожь, целый год шаталася, да не скудалася, так бы и мне рабу Божию, жать, да не скудаться.

Еще был заговор от ос: «Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а я тебе, всех ос отец, дам пирога конец».

Именины отмечают: Александр, Дмитрий, Николай, Федор.