Принц Чарльз рассказал о своих несносных внуках Джордже и Шарлотте

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Во время недавнего визита в королевские ботанические сады Кью принц Чарльз пообщался с участниками детской телепередачи Blue Peter и рассказал о несносном характере своих внуков — Джорджа и Шарлотты.

Счастливый дедушка пошутил, что каждый раз, когда к нему в резиденцию приезжают внуки, он не ждет от них королевских манер, а прячет подальше все, что может сломаться или разбиться. Так, Чарльз сильно переживал, что после визита принцессы Шарлотты и принца Джорджа ему не удастся спасти побеги восточного бука, недавно появившиеся в его саду. «Мои внуки не должны до них добраться, я должен этому помешать», — пошутил Чарльз.

Пока «угрозу» дедушкиному саду создают только старшие принц и принцесса, но Чарльз не сомневается, что Луи не вырастет «белой вороной». Еще в апреле, когда третий принц появился на свет, в своем поздравлении Уильяма и Кэтрин Чарльз со свойственным ему чувством юмора написал: «Мы с Камиллой счастливы еще раз стать дедушкой и бабушкой. Единственное „но“ — я не знаю, как я теперь буду справляться сразу с тремя».

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